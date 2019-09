Cokoliv můžete udělat, bude skvělé, nabádal Trump Zelenského k vyšetřování Bidena a jeho syna

Bílý dům zveřejnil záznam červencového telefonátu mezi Donaldem Trumpem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Americký prezident v hovoru vyzval, aby se Zelenskyj spojil s ministrem spravedlnosti a Trumpovým osobním právníkem ohledně vyšetřování bývalého viceprezidenta Joea Bidena a jeho syna Huntera. Hovor patří k důvodům, které vedly demokraty k přípravám zahájení procesu impeachmentu. Washington 17:15 25. 9. 2019 (Aktualizováno: 17:44 25. 9. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezidenti Ukrajiny a USA Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump s manželkami během recepce v New Yorku | Zdroj: Twitter Volodymyra Zelenského

Bílý dům zveřejnil záznam zhruba 30minutového rozhovoru ve středu dopoledne amerického času (odpoledne SELČ). Jak se ale upozorňuje v dokumentu, nejde „o doslovný přepis“ nýbrž o poznámky, které si během hovoru psal americký úředník.

Hovor s Trumpem byl podle Zelenského ‚soukromý a důvěrný‘. Nátlak od amerického prezidenta popřel Číst článek

Pode přepisu Trump Zelenského vyzval, zda by se jeho administrativa nemohla zaměřit na počínání Joea Bidena a jeho syna Huntera.

„Hodně se zde mluví o Bidenově synovi, že Biden (starší, pozn. red.) zastavil stíhání a hodně lidí chce zjistit, jak to bylo,“ řekl Trump Zelenskému během hovoru.

„Cokoliv můžete s ministrem spravedlnosti udělat, bude skvělé,“ vybídl jej, aby se spojil s Williamem Barrem, americkým ministrem spravedlnosti. O něco dříve Trump Zelenského nabádá, aby se kromě Barra spoji také s jeho osobním právníkem Rudym Giulianim.

„Biden se chlubil, že zastavil to vyšetřování, takže pokud se na to můžete podívat… Zní to hrozně,“ říká dále Trump, čímž naráží na apel bývalého viceprezidenta Biden, který na ukrajinskou administrativu tlačil, aby propustila tehdejšího generálního prokurátora Šokina. Ten dříve také vedl vyšetřování firmy, kde působil Bidenův syn Hunter.

Biden a další západní vlády Šokina vnímali jako zkorumpovaného a na jeho odchod tlačili společně.

Zelenský na Trumpova slova reaguje příslibem, že se na to podívá a ujistí amerického prezidenta, že příští prokurátor bude po přesvědčivém volebním vítězství „100procentně můj člověk“. Zároveň ho požádal, aby mu předal další informace, pokud nějaké má.

V hovoru nepřijde řeč konkrétně na sumu 391 milionů dolarů, tedy balík vojenské pomoci, jejíž odeslání Trump osobně nařídil pozdržet.

V dřívější části hovoru Zelenský téma americké vojenské pomoci nadnese a uvede, že by „rád koupil další javeliny“ (protitankové střely, pozn. red.). Trump zareaguje tím, že „by ho chtěl o něco požádat“ a mluví o dalším vyšetřování, které by se mělo týkat některých nepotvrzených teorií o ukradených emailech demokratické strany, píše deník The New York Times.

Utajená stížnost

Rozhovor mezi Zelenským a Trumpem je podle agentury AP jen jednou z částí stížnosti nejmenovaného oznamovatele z poloviny srpna. Tento stěžovatel podle agentury Reuters pochází z řad americké špionážní komunity a se svými poznatky se svěřil generální inspekci tajných služeb. Ministerstvo spravedlnosti pak ale další procedury zablokovalo.

Kauza kolem telefonátu je ovšem zároveň klíčovým důvodem úterního rozhodnutí demokratické šéfky Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové zahájit proces přípravy ústavní žaloby, neboli impeachmentu, vůči prezidentu Trumpovi. Podle středečních zpráv amerických médií bude autor stížnosti k dispozici vyšetřovatelům z Kongresu, napsala ČTK.