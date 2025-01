USA uvalí cla na dovoz z Kanady, Mexika i Číny. Trump zatím nerozhodl, kdy zavede cla na dovoz z EU

Americký prezident Donald Trump v sobotu uvalí 25procentní cla na dovoz z Kanady a Mexika a desetiprocentní clo na dovoz z Číny. Oznámila to v pátek mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová. Cla jsou podle ní reakcí na to, že se přes Kanadu a Mexiko do USA dostává droga fentanyl. Leavittová rovněž uvedla, že Trump se zatím nerozhodl, jaký bude časový harmonogram pro zavedení cel na dovoz z Evropské unie.

