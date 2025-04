USA už v Grónsku mají vše, co chtějí. Trump ho asi vnímá jako velkou parcelu, přibližuje Romancov

Nemůžete anektovat cizí zemi, vzkázala americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi dánská premiérka Mette Frederiksenová v reakci na jeho záměr získat pro USA Grónsko. Touha Washingtonu zmocnit se tohoto ostrova vyvolává otázky, zda ještě platí mezinárodní právo. „Nejde o to, že by ve světové aréně podobná slova nezazněla, ale od USA jsme tohle dosud neslýchali,“ poznamenává politický geograf Michael Romancov pro Český rozhlas Plus. Interview Plus Washington 17:27 8. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Politický geograf Michael Romancov | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas

Slova Donalda Trumpa o tom, že Gróňané touží po tom stát se Američany, je nejspíš zbožné přání a další z nekonečného množství žvástů, které americký prezident denně vypouští do světa, tvrdí expert z Metropolitní univerzity Praha a z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Michael Romancov, politický geograf z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a Metropolitní univerzity Praha

„Podobně jako to, že v Kanadě netouží po ničem jiném, nežli se stát 51. státem USA. Když neví, co si myslí Kanaďané, tak lze pochybovat o tom, že tuší, co si myslí Gróňané. Podstatné ale je, že je mu to zjevně jedno,“ podotýká.

Romancov připomíná, že Grónsko během druhé světové války okupovali Američané s cílem zabránit německému výsadku a po válce zde vybudovali základny. Ve vztahu k Dánsku pak Grónsku postupně získalo rozsáhlou autonomii a není vyloučeno, že získá úplnou nezávislost, o níž se jedná.

„Jednoznačně to ale směřuje k tomu, že se z Grónska stane suverénní člen mezinárodního společenství. Žádná relevantní politická síla nemá v plánu připojení ke Spojeným státům,“ dodává.

Spolupráce s Ruskem?

Význam Grónska podle Romancova spočívá v jeho surovinových zásobách, jejichž využití umožňuje a usnadňuje klimatická změna a s ní spojený ústup ledovcového příkrovu. Ostrov je ale také strategicky důležitý pro monitorování oblasti severního Atlantiku, přes niž by teoreticky mohly na Spojené státy směřovat balistické rakety z Ruska nebo Číny.

23:28 Jak bohaté je Grónsko? Naleziště obsahují víc než milion tun ‚nové ropy‘, odhadují Američané Číst článek

„Z vojensko-bezpečnostního hlediska tam ale USA mají vše, co tam mít chtějí. Nicméně z nějakého důvodu – který podle mě nemá logické vysvětlení, spíš než cokoli jiného je to emoce – to Trump chce změnit. Možná je fascinován tím, o jak velký prostor jde. Jako realitní makléř to možná vnímá jako velkou parcelu,“ zamýšlí se.

Spolupráci na těžbě nerostného bohatství v Arktidě už Spojeným státům nabídlo Rusko, vše ale komplikují mimo jiné i přírodní podmínky a chybějící infrastruktura. A obtížně představitelné je to pro Romancova i kvůli nerovnováze sil.

„Rusko s výjimkou rozlohy za Spojenými státy ve všech ohledech zaostává. Je pro něj ale neakceptovatelné, pokud není zahnané do kouta, jako nyní vůči Číně, aby nemělo paritu. A to zase bude neakceptovatelné pro Spojené státy,“ uzavírá.

Může se na severu otevřít nová námořní obchodní trasa? Poslechněte si celý rozhovor výše.