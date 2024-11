USA v Polsku otevřely novou základnu. ‚Nabízí protiraketovou obranu nejvyššího řádu,‘ říká Kofroň

Ve středu otevřeli Američané v polském Redzikowě základnu protiraketové obrany. Je vzdálená pouhých 150 kilometrů od Kaliningradské oblasti – tedy ruské exklávy u Baltského moře. Patří námořnictvu Spojených států a spadá pod velení NATO-EUCOM, což je velení amerických sil v Evropě. „Je tam systém protivzdušné obrany toho nejvyššího řád,“ popisuje politický geograf Jan Kofroň z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Redzikow 15:18 13. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americká základna protiraketové obrany v Redzikowě v den jejího slavnostního otevření | Foto: Kacper Pempel | Zdroj: Reuters

Podle polských médií je nová základna klíčovým prvkem systému protiraketové obrany NATO v Evropě a je vybavena systémem Aegis. Jak to funguje a jak je účinný?

Systém se skládá řekněme ze dvou hlavních částí. Jednou je radar, který má za úkol detekovat cíle. Na to je samozřejmě napojeno vyhodnocování priority cílů, případně navedení druhé části, a to raket. Ty mají za úkol zničit přilétající nepřátelskou balistickou raketu, ideálně v relativně velkých výškách. Systém má pro představu operační dosah v řádu vyšších stovek kilometrů. Mohli bychom se možná bavit až o tisícovce kilometrů za ideálních podmínek.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s politickým geografem Janem Kofroňem

Rakety váží kolem 1,5 tuny, jsou dlouhé 6,5 metru. Je to skutečně systém protivzdušné obrany toho nejvyššího řádu. Jsou relativně úspěšné, samozřejmě velmi by záleželo v reálu na tom, jak sofistikovaná by byla balistická raketa a kolik by jich bylo. Je jasné, že ten systém samozřejmě nedisponuje stovkami a tisíci „protiraket“, takže by mohlo dojít k nějakému zahlcení. Na druhou stranu i druhá strana většinou nemá extrémní množství těchto raket.

„Je to systém protivzdušné obrany toho nejvyššího řádu. Samozřejmě by velmi záleželo v reálu na tom, jak sofistikovaná by byla balistická raketa a kolik by jich bylo,“ popisuje systém politický geograf.

Podle Severoatlantické aliance jde o čistě obraný projekt. V každém případě je nová základna 150 kilometrů od Kaliningradské oblasti, tedy nejzápadnější ruské výspy na břehu Baltu mezi Polskem a Litvou. Rusko se proti plánu mít takhle blízko systém Aegis dlouhodobě vymezovalo. Může to dál vyostřit vzájemné vztahy?

Já bych řekl, že teď jsou vztahy opravdu mimořádně špatné, takže si nemyslím, že toto by je samo o sobě zhoršilo. Je jasné, že Rusko má z jakýchkoliv podobných snah obavy. Samozřejmě to znamená, že ohrožení balistickými nebo kvazibalistickými raketami pro ně bude o dost horší.

Na druhou stranu jsou v ruském arzenálu kromě jaderních zbraní samozřejmě i zbraňové systémy, které by asi dokázaly i tenhle systém překonat. Ale je jasné, že Rusům se to nelíbí, není to asi nepochopitelné. Ale ty vztahy jsou velmi špatné, takže to asi nějak zásadně situaci neovlivní.

Zbrojení v Kaliningradské oblasti

Jak jsou Rusové aktuálně vyzbrojení právě v Kaliningradské oblasti?

V tento okamžik nemalou část sil z Kaliningradu, zejména to profesionální jádro, poslali bojovat na Ukrajinu. Jinak dlouhodobě v té oblasti Rusové měli ekvivalent dvou až tří brigád, to znamená zhruba jedna divize. To není úplně málo, na druhou stranu to také není extrémně moc.

Nad rámec aktivních sil tam tak měli ve skladech poměrně velké množství tanků, BVPček, které by umožnili jejich sílu určitě zdvojnásobit. Na druhou stranu otázkou je, co z toho zbylo a zbude po válce na Ukrajině, která samozřejmě z ruských skladových zásob užírá poměrně velké množství sil.

Základna je americká, vybavená americkým raketovým systémem, spadá pod velení amerických sil v Evropě. Znamená to, že na ní budou jenom američtí vojáci?

Přiznám se, že nevím, jestli tam bude někdo další. Ale můj osobní tip je, že to bude skutečně primárně v režii Američanů. Mimo Američany a možná nějaké Poláky se tam asi nikdo další nedostane.