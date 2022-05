Humanitární i vojenský materiál. Americký Senát schválil největší balík zahraniční pomoci za 20 let

Válka skončí, až osvobodíme celou Ukrajinu, říká poradce ukrajinského prezidenta

„Nežádáme zbraně nebo munici, které by vám mohly chybět, a snižovala by se tak vaše obranyschopnost. Chceme jen to, co máte ve skladech,“ říká zástupce vedoucího kanceláře ukrajinského prezidenta.