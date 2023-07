Kalifornie se chystá na ‚brutálně horký víkend‘. Údolí smrti může stanovit nové více než 100leté maximum

Na více než 100 milionů Američanů se vztahují různě silné výstrahy meteorologů kvůli vedru. Ve městě Phoenix 13 dní po sobě teplotní maxima přesáhla 43 stupňů Celsia. V kalifornském Údolí smrti by mohla teplota vystoupat až na necelých 55 stupňů a stanovit nové globální maximum posledních více než 100 let. Velká část jihu Spojených států v těchto dnech znovu zažívá extrémně vysoké teploty a na některých místech je podle médií úleva v nedohlednu. Phoenix 23:20 13. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vedro na ulici v Yuba City v Kalifornii. | Foto: Carlos Barria | Zdroj: Reuters

Aktuální vlna veder se dotýká oblastí podél jižních hranic USA od Kalifornie na západě po Floridu na východě. Americká Národní meteorologická služba (NWS) vydala v této souvislosti výstrahy týkající se asi 113 milionů lidí, uvádí zpravodajská společnost BBC. Podle deníku The New York Times hrozí asi 73 milionům obyvatel „nebezpečné horko“, tedy podmínky, kdy pocitové teploty ve stínu šplhají nad 39 stupňů Celsia.

„Na mnoha místech je pozoruhodnější dlouhé trvání pokračující vlny veder než její intenzita,“ napsal ve čtvrtek list The Washington Post. Odkazuje tím mimo jiné na to, že druhý nejlidnatější americký stát Texas zažíval extrémní vedra skoro celou druhou polovinu června. Části Texasu zažily nejteplejší červen od počátku měření a dnes se v tomto státě čekaly maximální pocitové teploty přes 45 stupňů Celsia.

„Bylo to víc než jen vedro,“ vzpomínal na nejteplejší červnové dny Gary Martin z Rio Grande Village u mexických hranic. „Vyjdete ven a je to, jako byste strčili hlavu do horkovzdušné trouby,“ řekl v rozhovoru s BBC.

Na řadě míst padají od června teplotní rekordy a nové nejvyšší hodnoty pro daná data či daný měsíc se čekají i v nejbližších dnech. Ohrožena je také nejvyšší hodnota z celosvětových měření za posledních více než 100 let, tedy 54,4 stupně Celsia zaznamenaných v Údolí smrti v letech 2020 a 2021. Nyní předpověď pro tuto pouštní oblast u hranic Kalifornie s Nevadou slibuje až 54,9 stupně.

Značná část Kalifornie se podle BBC připravuje na „brutálně horký víkend“, kdy by teploty ve městech mohly šplhat nad 45 stupňů. Vláda nejlidnatějšího amerického státu uvedla, že nejbližší dny budou „konkurovat těm nejhorším vlnám veder, jaké kdy region zažil“. Úřady ohlásily otvírání takzvaných „ochlazovacích středisek“ pro obyvatele, kteří doma nemají klimatizaci, nebo pro lidi žijící na ulici, kterých je v Kalifornii více než 150.000.

Zpravodajský web Axios uvádí, že za aktuálními vedry je opět meteorologický fenomén označovaný jako „tepelný dóm“, což je zóna vysokého tlaku vzduchu, která „uvězní“ teplý vzduch na jednom místě. Ta nad jihem USA by mohla dosáhnout rekordní intenzity pro daný region a roční období, což nasvědčuje „velmi neobvyklému vzorci počasí“.