Šéf americké diplomacie poblíž Venezuely: Pane Maduro, otevřete hraniční mosty

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo navštívil v neděli kolumbijské město Cúcuta, které leží u hranic s Venezuelou. Spolu s kolumbijským prezidentem Ivánem Duquem zavítal Pompeo do ubytovacích středisek pro venezuelské migranty a do skladů, v nichž se soustředí humanitární pomoc. Tu ale venezuelský prezident Nicolás Maduro nechce do země pustit s tím, že jde o americkou intervenci. Cúcuta (Kolumbie) 6:36 15. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf americké diplomacie Mike Pompeo na hranicích Kolumbie a Venezuely | Zdroj: Reuters

„Pane Maduro, otevřete tyhle hraniční mosty, můžete už dnes s tím vším skoncovat,“ uvedl na kolumbijsko-venezuelské hranici Pompeo, který také vyzval Madura, aby se vzdal moci a opustil zemi.

V Cúcutě se humanitární pomoc hromadí už od února, kdy Maduro uzavřel hranice a nepovolil opozici pomoc do země dostat.

Venezuelský ústavodárný sbor poplatný Madurovi zbavil Guaidóa imunity. Může tak být odsouzen Číst článek

Šéf americké diplomacie v Kolumbii zakončil cestu po čtyřech zemích Latinské Ameriky, která byla součástí snahy USA pomoci venezuelské opozici svrhnout Madurův autoritářský režim. Pompeo navštívil od pátku Chile, Peru, Paraguay a Kolumbii.

V Peru Pompeo pochválil tamní vládu, že přijala tolik venezuelských migrantů, kteří uprchli před represemi Madurova režimu a před ekonomickou krizí. Za několik let uteklo z Venezuely přes tři miliony lidí, z toho asi 730 000 do Peru a více než milion do Kolumbie.

V Peru musel o víkendu Pompeo zodpovídat i nepříjemné otázky novinářů. Jeden se ho například zeptal, jak se jeho podpora venezuelským migrantům slučuje s přísnou protiimigrační politikou prezidenta Donalda Trumpa a jeho snahou postavit zeď na hranicích USA s Mexikem.

„Našim cílem je umožnit, aby lidé zůstali ve svých zemích, to je přání prezidenta Trumpa. Chceme v těch zemích vytvořit takové podmínky, aby tam lidé mohli zůstat a neměli potřebu emigrovat,“ řekl novinářům v Peru Pompeo.

Možnost intervence

V Kolumbii šéf americké diplomacie na tiskové konferenci uvedl, že USA budou pokračovat v ekonomickém a politickém tlaku na venezuelský režim. Washington je hlavním spojencem venezuelské opozice, jejíž lídr Juan Guaidó se v lednu z pozice šéfa parlamentu prohlásil prozatímním prezidentem. Učinil tak poté, co parlament neuznal nový Madurův prezidentský mandát kvůli nesvobodných volbám.

Caracaský arcibiskup vyzval prezidenta Madura k rezignaci. Socialismus podle něj ,zruinoval zemi‘ Číst článek

Skupina Venezuelanů v neděli u hranic v Kolumbii na Pompea volala, že si přeje intervenci. Vojenský zásah ale USA zatím odmítají a v neděli ho znovu vyloučil i Guaidó.

„Už tu máme vojenskou intervenci ruskou a kubánskou, kterou umožnil Maduro,“ řekl Guaidó. Mínil tím řadu Kubánců, kteří už léta operují ve venezuelské armádě a více než sto ruských vojáků, kteří přiletěli do země letos.

„Maduro je jediný, který předkládá možnost intervence, chce z nás udělat další Sýrii,“ uvedl Guaidó, který Madurovu vládu označil za „sadistickou diktaturu“ blokující jídlo a léky pro trpící lid.

Hrozbu americké intervence využívá Maduro ve své kampani, kterou se snaží získat více příznivců díky historické nevraživosti řady místních vůči USA kvůli jejich intervencím v Latinské Americe v minulém století.