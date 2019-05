Šéf americké diplomacie Pompeo: Bude-li potřeba, nevylučujeme vojenský zásah ve Venezuele

Spojené státy nevylučují případnou vojenskou akci ve Venezuele. Podle ministra zahraničí Mikea Pompea je taková varianta možná, pokud to bude potřeba. Vůdce venezuelské opozice Juan Guaidó v úterý vyzval armádu i další Venezuelany k otevřené vzpouře proti režimu prezidenta Nicoláse Madura. Ten později oznámil, že pokus o puč ustál. Washington/Caracas 15:08 1. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zahraničí USA Mike Pompeo | Foto: Jonathan Ernst | Zdroj: Reuters

„Vojenský zásah je možný. Pokud to bude nutné, Spojené státy to udělají,“ řekl Pompeo v rozhovoru na televizní síti Fox Business Network. Upozornil ale, že by raději ve Venezuele viděl klidnou změnu režimu.

Spojené státy v souvislosti s venezuelskou krizí v úterý mimo jiné pohrozily sankcemi Kubě, která podporuje úřadujícího prezidenta Madura. Ten prohlásil, že má nadále podporu armády a popřel tvrzení Spojených států o tom, že už se chystal opustit zemi.

Madurův režim musí skončit, vyzývají někteří zahraniční lídři. Zároveň varují před krveprolitím Číst článek

Venezuelu pod Madurovou vládou trápí dlouhodobá hospodářská krize a nedostatek základních potřeb. Kvůli nesrovnalostem kolem posledních prezidentských voleb se letos v lednu prohlásil dočasným prezidentem tehdejší šéf Národního shromáždění Juan Guaidó.

Klíčový test pro Guaidóa

Ten svolal na středu do ulic nové demonstrace. Prohlásil, že půjde o „největší protestní pochod“ v dějinách Venezuely. K demonstracím vyzval své příznivce i Maduro, což vyvolává obavy z pokračování násilností, které si v úterý vyžádaly desítky zraněných, uvedla agentura Reuters.

Chystané protesty budou podle Reuters pro Guaidóa klíčovým testem vzhledem k rostoucímu rozčarování opozičních stoupenců, jimž se ani po více než třech měsících kampaně v ulicích nepodařilo přimět Madurovu vládu k odchodu.

Fotogalerie (6)