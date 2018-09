Americká vláda zvažovala, že pomůže armádě svrhnout venezuelského prezidenta Madura

Členové administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa se během posledního roku opakovaně v tajnosti setkávali s důstojníky venezuelské armády, aby projednávali plány na svržení venezuelského prezidenta Nicoláse Madura. Napsal to deník The New York Times (NYT) s odvoláním na nejmenované americké představitele a bývalého venezuelského velitele, kteří se údajně schůzek účastnili. Spojené státy se nakonec rozhodly, že se vzpourou nepomohou.

Washington 10:01 9. 9. 2018 (Aktualizováno: 13:39 9. 9. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít