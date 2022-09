Ruský ministr Lavrov dostal vízum od USA, aby se mohl zúčastnit zasedání Valného shromáždění OSN

Spojené státy daly ruskému ministrovi zahraničí Sergeji Lavrovovi a polovině požadovaného diplomatického doprovodu víza, která delegaci umožní účast na zasedání Valného shromáždění OSN. Podle agentury Reuters to v úterý sdělil ruský diplomatický zdroj. New York/Moskva 20:20 13. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Moskva žádala několik desítek víz Lavrova a jeho delegaci, včetně posádky letadla a novinářů | Foto: Umit Bektas | Zdroj: Reuters

Nad účastí ruské delegace na každoročním setkání vrcholných představitelů zemí celého světa dlouho visel otazník.

Moskva žádala několik desítek víz pro delegaci vedenou Lavrovem, pro posádku letadla a pro ruské novináře.

Americké ministerstvo zahraničí na začátku září uvedlo, že kvůli snížení počtu administrativního personálu na velvyslanectví v Moskvě je vydávání povolení zpomalené.

Lavrov se chce zúčastnit rozpravy, která ve Valném shromáždění začíná 20. září, přestože je na americkém i unijním sankčním seznamu kvůli ruské válce na Ukrajině.

Na to, že žádný z 56 členů ruské delegace neobdržel americké vízum pro cestu na zasedání Valného shromáždění, si v dopise z 2. září generálnímu tajemníkovi OSN Antóniu Guterresovi stěžoval ruský velvyslanec při OSN Vasilij Něbenzja.

Nejmenovaný ruský diplomatický zdroj řekl, že USA schválily 24 víz.

Podle Reuters není jasné, zda Washington zajistil víza i ruské posádce letadla a zda by Lavrov případně do New Yorku cestoval komerční linkou.

Ministerstvo zahraničí USA podle Reuters zatím na žádost o komentář nereagovalo.