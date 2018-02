Americká vláda je opět bez peněz. Kongres už ale schválil rozpočet, musí ho ještě potvrdit prezident

Návrh, na kterém se v Senátu shodli republikáni i demokraté, zajišťuje financování federálních institucí a také zvyšuje v příštích dvou letech výdaje o 300 milionů dolarů.

Americká federální vláda nemá peníze na běžný provoz. Senátoři se nedohodli na rozpočtu Číst článek

Hlasování o návrhu se ve čtvrtek zadrhlo, když republikánský senátor Rand Paul žádal o zastřešení státního dluhu. Procedurální překážku v podobě Paulova nesouhlasu se podařilo překonat až po půlnoci, poté rychle následovalo hlasování. Stočlenný Senát přijal návrh poměrem hlasů 71 pro ku 28 proti.

Sněmovna reprezentatntů pak o něm jednala celou noc. Návrh vstoupí v platnost po podpisu prezidenta Trumpa. Ten už dal najevo, že ho podpoří

Pokud by kongresmani do začátku pracovní doby nevyslovili svůj souhlas se senátním návrhem, který vychází z nadstranické dohody republikánů a demokratů, musely by stovky tisíc státních zaměstnanců zůstat doma. V takovém případě by fungovaly jen úřady nezbytné pro chod země.