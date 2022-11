Hurikány, potápějící se města, vyschlé řeky. Americké volby rozhodnou i o přístupu ke klimatu

Bidenův Bílý dům se snaží vystupovat coby světový lídr ochrany klimatu, i když reálně v tom má stále velké rezervy. Také proto, že američtí republikáni jakoukoli klimatickou legislativu v Kongresu blokují a nejtěsnější většina demokratů se v první části Bidenovy vlády opírala i o senátora, který profituje z byznysu s fosilními palivy. Blížící se volby to mohou změnit – k lepšímu, nebo horšímu. Od stálého zpravodaje Miami 14:29 2. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dům Brendy, voličky z Floridy | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Brenda ukazuje svůj dům přímo na pláži na jihozápadním pobřeží Floridy. Po hurikánu Ian z něj zbyla jen polovina – přízemní podlaží bouře před měsícem smetla a zůstaly z něj skoro jen pilíře. Pojištění žena neměla – bylo moc drahé a „lepší to tady nebude“.

Volby si ale ani v těžké situaci ujít nenechala, i když místnosti pro hlasování s předstihem v této oblasti pochopitelně otevřené nejsou. Brenda říká, že využila možnosti hlasovat poštou a že se rozhodovala právě i podle přístupu kandidátů ke změně klimatu. Ta tu činí hurikány častější a silnější, a navíc zvedá hladinu moře.

Anthony bydlí asi 50 kilometrů od pobřeží ve městě cíleně stavěném s prvky odolnosti vůči hurikánům a poháněném solární elektřinou. Na rozdíl od Brendy jsou pro něj v těchto volbách do Kongresu klíčová jiná témata, jak říká.

Spojené státy jsou zemí, kde v přímém přenosu a v plné šíří sledujeme klimatický kolaps systémů, které člověk potřebuje k životu. Požáry na západě požírají plochy o velikosti celých států, kvůli suchu krachují zemědělci a lidé musejí omezovat spotřebu vody. Častější a silnější hurikány zabíjejí lidi a způsobují miliardové škody. Některá města, jako třeba Miami, budou kvůli růstu hladiny oceánu stále častěji pod vodou a časem neobyvatelná.

„Miami je odsouzené k záhubě. Je to tak,“ povzdychne si profesor Henri Briceno, geolog pobřežních oblastí z Floridské mezinárodní univerzity.

Profesor Henry Briceno z Floridské mezinárodní univerzity v Miami | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

„Jak dlouho to bude trvat – to je otázka. Některé oblasti už voda zaplavuje příliš často na to, aby se tam vyplatilo zůstávat. Není to hrozba, která přichází. Ono už je to tady. Dvakrát ročně je město zaplavené spodní vodou. Náš systém kanalizace nebyl vybudovaný na tak vysokou hladinu moře, a tak voda probublává kanály vzhůru. To s sebou nese kromě jiných problémů znečištění bakteriemi,“ vysvětluje pro Radiožurnál.

„Něco podobného vidíme teď po hurikánu Ian i u Tampy. Za dva týdny tam bylo 26 případů nákazy nekrotizující fasciitidou. Na to se umírá. Turisti si jezdí na jih Floridy užít pláže. Myslíte, že budou jezdit někam, kde je voda zelená, smradlavá a znečištěná?“ ptá se.

‚Lidi si myslí, že mají čas‘

Přesto i republikánský guvernér Floridy Ron DeSantis patří k popíračům člověkem a hlavně fosilními palivy způsobené změny klimatu. Na adaptaci vyhrazuje peníze, ale pojem změna klimatu je u něj tabu. Prosadil také zákon, který komunitám znesnadňuje přechod k obnovitelným zdrojům energie.

Snahu reagovat na změnu klimatu opravdu adekvátně ovšem profesor Briceno nevidí v Americe obecně. „Bohužel ani většina lidí nechápe, jak je situace urgentní. Snažím se dělat osvětu už léta. Lidi si myslí, že mají čas. Řeší u voleb podružné věci, jako jsou ekonomika nebo násilí. Jak je změna klimatu naléhavá věc, to si uvědomí – s odpuštěním – až když mají mokré zadky. Až když jim voda zaklepe na dveře. To tu bohužel vidím,“ stýská si.

Kongres je v Americe klíčový z rozpočtového hlediska a pro schvalování zákonů a Spojené státy patří k zemím s největším dopadem na světové klima. Jestli se bude dál snižovat, to záleží i na výsledku voleb příští týden.

Pokud demokrati udrží většinu v obou komorách Kongresu, a ta senátní nebude záviset na Joeu Manchinovi, dá se čekat tlak na posílení klimatické legislativy. V opačném případě sice prezident Joe Biden tento měsíc osobně vyrazí na klimatickou konferenci do Egypta, ale na domácím poli bude mít možnosti velmi omezené.