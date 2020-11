‚Nechá teď Bílý dům lehnout popelem?‘ Část Američanů se bojí o hladké předání moci Bidenovi

Za 10 týdnů a dva dny skončí Donaldu Trumpovi funkční období prezidenta Spojených států. Podle současného stavu výsledků, trendu při dopočítávání hlasů a projekcí velkých mediálních organizací v lednu vystřídá Trumpa v Bílém domě Joe Biden. Tomu blahopřejí světoví státníci, přidal se už i bývalý republikánský prezident George Bush mladší a Biden zahajuje proces přebírání moci. Washington 9:46 9. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Joe Biden během svého projevu ve Wilmingtonu. | Foto: Kevin Lamarque | Zdroj: Reuters

Není ale jasné, jak bude hladký, protože jedna podstatná část skládačky zatím chybí – uznání porážky a ochota spolupracovat od Donalda Trumpa.

Miliony Američanů si užily víkendové oslavy Bidenova vítězství, jiná část Ameriky je teď rozpolcená. Někteří republikáni jako senátor Mitt Romney nebo guvernér Larry Hogan už Bidenovi poblahopřáli, jeho vítězství uznali někteří Trumpovi voliči, ale mnoho z nich to odmítá.

I řada politiků Trumpem ovládané strany stojí za prezidentem, který bez důkazů mluví o podvodu a ukradených volbách, a podporuje ho ve snaze zvrátit výsledek soudní cestou.



„Očekával bych podobný proces jako při nejasné situaci v roce 2000. Přestože se média každému snaží říkat ‚vzdejte se, jděte domů, my víme, koho chceme za vítěze‘. Takhle to nefunguje. Musíme se řídit zákonem a nechat to na soudech,“ řekl senátor Ted Cruz pro televizi Fox News.

Po sociálních sítích se šíří iniciativy jako „Zastavme krádež“, které se snaží vybírat peníze na právní bitvy. Podle televize CBS Trumpův volební tým používá více než polovinu darů na umoření dluhů.

Teorie o podvodu

A po Americe pokračují protesty Trumpových příznivců, kteří teorii o rozsáhlém podvodu věří a požadují mimo jiné opakování voleb. Někteří z nich vyhrožují sčítacím úředníkům smrtí, řekl v televizi CBS jejich šéf ve Filadelfii, republikán Al Schmidt.

Atmosféra plyne i z toho, že před volbami bylo mnoho Trumpových příznivců skálopevně přesvědčeno, že prezident prohrát nemůže. Leda podvodem, jak sám Trump už dlouho před volbami svým voličům říkal.

Teď jeho administrativa zatím blokuje Bidenovu týmu pro přebírání moci přístup k penězům, prostorům a úředníkům, které na to zákon vyhrazuje, a někteří Bidenovi voliči se bojí, že tohle je jen začátek těžkého dvouměsíčního období Trumpova odcházení.



„Jeho prezidentství končí 20. ledna. Na to musíme pamatovat a ptát se: Nechá teď Bílý dům lehnout popelem? Myslím obrazně. Teda doufám, že to nebude platit doslova. Ale bojím se, jak bolestně porážku ponese a kolik škody ještě může v naší zemi napáchat,“ vysvětlil svůj postoj Bidenův příznivec Remy.

„Myslím, že Trump bude dělat, co vždycky – donekonečna se soudit, abychom z toho byli už unavení. A pokusí se zařídit, aby někteří volitelé určení pro Bidena místo toho dali hlas jemu. Takže si nemyslím, že je dobojováno,“ uvedla Bidenova volička Michelle.

„Jsem trochu nervózní z toho, co teď Trump udělá. Ale doufám, že většina země včetně lidí z administrativy zahájí proces předání moci jako pokaždé a že to bude pokojné, ať už prezident provede cokoli,“ popsal Bruce, další z Bidenových voličů.



Za situace, jako právě nastala, je v Americe tradicí, nikoli povinností, uznat porážku a poblahopřát soupeři. U úřadujícího prezidenta se k tomu ale pojí právě i plynulost předávání moci, která je teď v ohrožení.

Donald Trump se k tomu zatím nechystá. Podle CNN ho část poradců tlačí k uznání porážky, část naopak k tomu, aby začal po Americe pořádat mítinky na podporu přepočítávání hlasů a chystá se prý také informační kampaň.

Trumpův tým už zřídil telefonní linku, kam mohou lidé oznamovat údajné volební podvody. Podle televize ABC je přetížená – žertovnými telefonáty Bidenových příznivců.