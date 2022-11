Biden o volbách: Je to rozhodující chvíle pro národ. Všichni bychom měli hovořit jedním hlasem

Úterní volby do Kongresu budou „rozhodujícím“ momentem pro budoucnost americké demokracie, řekl americký prezident ze strany Demokratů Joe Biden na velkém předvolebním mítinku ve Filadelfii. Podle bývalého šéfa Bílého domu Donalda Trumpa je pak k zastavení „ničení země“ a „záchrany amerického snu“ nutné, aby vyhráli Republikáni. Filadelfie 4:34 6. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Spojených států amerických ve Filadelfii | Foto: Tasos Katopodis | Zdroj: Reuters

„Na hlasovacím lístku je doslova demokracie. Je to rozhodující chvíle pro národ a my všichni bychom měli hovořit jedním hlasem,“ prohlásil prezident Joe Biden na mítinku ve Filadelfii.

Tam přijel podpořit demokratické kandidáty ve státě Pensylvánie, který může být klíčový pro výsledek amerických voleb. V nich jde o to, zda Kongres ovládnou republikáni, nebo demokraté.

Už před Bidenem hovořil o ohrožení demokracie na předvolebním shromáždění v Pittsburghu další bývalý prezident Barack Obama. Ovládnutí Kongresu Spojených států amerických republikány by znamenalo hrozbu pro právo na potrat, pro sociální zabezpečení i pro samotnou demokracii, varoval.

Do Pensylvánie přijel i Bidenův předchůdce Donald Trump, a to aby podpořil republikánské kandidáty na funkce guvernéra a senátora Pensylvánie, tedy Douga Mastriana a Mehmeta Oze.

„Pokud chcete zastavit ničení naší země a zachránit americký sen, pak toto úterý musíte volit republikány v obrovské červené vlně,“ řekl na mítinku. Trump se netají tím, že se chce ucházet o znovuzvolení prezidentem v roce 2024.

Američané budou v úterý hlasovat o novém složení celé Sněmovny reprezentantů a třetiny Senátu, a také o guvernérech 36 států a tří teritorií. Průzkumy naznačují, že demokraté mohou přijít o kontrolu nad oběma kongresovými komorami.

To by mělo zásadní dopad na schopnost prezidenta Bidena prosazovat zákony a zároveň by to mohlo přímo ovlivnit, zda se Trump rozhodne za dva roky opět kandidovat na post šéfa Bílého domu. Otázkou také je, jak by případná převaha republikánů v Kongresu ovlivnila americkou vojenskou pomoc Ukrajině.