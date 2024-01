Trump se kvůli diskvalifikaci z primárek v Coloradu obrátil na nejvyšší soud. Požaduje, aby jednal rychle

Republikánský uchazeč o Bílý dům Donald Trump se ve středu obrátil na nejvyšší soud ve Washingtonu, aby rozhodl ve věci jeho diskvalifikace z primárek ve státě Colorado, informují agentury. O tom, že bývalý prezident není způsobilý znovu vykonávat svůj někdejší úřad, rozhodl nejvyšší soud Colorada před Vánoci. Odvolal se při tom na 14. dodatek americké ústavy kvůli Trumpovu podílu na násilnostech u Kapitolu 6. ledna 2021. Washington 0:03 4. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Donald Trump | Foto: Eduardo Munoz Alvarez | Zdroj: Reuters

Rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států bude potenciálně určující pro Trumpovo zapojení do prezidentských voleb nejen v Coloradu – podněty k soudům usilující o vyřazení Trumpova jména z volebních listin podaly zájmové skupiny napříč celými USA a bez rozhodnutí nejvyššího soudu by se mohlo stát, že některé státy Trumpovi účast umožní, a jiné nikoliv, podotýká list The Washington Post.

Trumpovi obhájci ve středu soudce nejvyššího soudu požádali, aby jednali rychle, rozhodnutí soudu v Coloradu zvrátili a „vrátili právo hlasovat pro svého kandidáta do rukou voličů“. Soudcům by nemělo být dovoleno bránit voličům hlasovat pro vedoucího republikánského kandidáta, stojí v Trumpově podnětu k nejvyššímu soudu.

V jádru sporů o Trumpovu účast ve volbách leží 14. dodatek americké ústavy, konkrétně jeho třetí paragraf, podle něhož nesmí jakýkoliv úřad, vojenský ani civilní, ve Spojených státech zastávat ten, kdo odpřisáhl věrnost ústavě a následně se dopustil „povstání nebo vzpoury proti (ústavě) nebo poskytl pomoc a útěchu nepřátelům“ ústavy.

Opatření bylo do zakládajícího dokumentu přidáno po občanské válce a mělo zajistit, aby se o úřad nemohli hlásit zástupci Konfederace. Jeho uplatňování je však podle médií poměrně neprobádanou otázkou, stále více pozornosti se tak upírá k nejvyššímu soudu ve Washingtonu, který by měl ve věci vynést konečný verdikt.

Trump v souvislosti s údajnými pokusy zvrátit svoji volební prohru v roce 2020 z trestného činu usvědčen nebyl, ačkoliv obviněním čelí, uplatnění dotyčného dodatku ústavy však usvědčení podle trestního práva nevyžaduje, píše agentura AP.

Primárky v Coloradu a Maine

Kromě coloradského soudu minulý týden také státní tajemnice v Maine Shenna Bellowsová rozhodla o Trumpově diskvalifikaci. Bývalý prezident podle ní svojí plamennou rétorikou podporoval násilnosti, ke kterým několik týdnů po volbách v roce 2020 došlo, a které vyústily ve smrt několika demonstrantů i policistů. Účast ve svých primárkách naopak Trumpovi povolily soudy v Michiganu a Minnesotě a rozhodnutí se podle amerických médií brzy očekává v Oregonu.

Americký nejvyšší soud není povinen se Trumpovým případem zabývat, nejvyšší soudci se však pravděpodobně do věci vzhledem k jejímu významu vloží, píše Washington Post. Nejen Trumpovi advokáti, ale také odborníci na právo na soud apelují, aby jednal rychle.

Konkrétně v Maine a Coloradu se budou primárky pro Republikánskou stranu konat 5. března, volební listiny nicméně musejí být vytištěné s několikatýdenním předstihem a ty zasílané do zahraničí už 20. ledna.

Pokud nejvyšší soud rozhodne, že Trumpovo počínání v souvislosti s údajnými pokusy ovlivnit výsledky voleb není porušením 14. dodatku ústavy, de facto tak smete ze stolu výzvy, které se v jednotlivých amerických státech dožadují Trumpova vyloučení z voleb, podotýká list The New York Times.

Pokud však bude rozhodnutí specifičtější a bude se týkat například jen státu Colorado, advokáti protistran budou spíše moci argumentovat, že Trump by se neměl zúčastnit všeobecných prezidentských voleb, tedy listopadového prezidentského finále, získá-li předtím republikánskou nominaci v primárkách.