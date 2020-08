Američané spekulují, koho si Biden vybere do boje o Bílý dům. Už dříve slíbil, že bude mít viceprezidentku

Demokratický kandidát Joe Biden by měl do poloviny srpna oznámit, kdo bude po jeho boku v letošních volbách kandidovat na viceprezidenta Spojených států proti Donaldu Trumpovi. Přesněji řečeno na viceprezidentku, protože už dříve během primárek Biden slíbil, že si do této potenciální funkce vybere ženu. Od stálého zpravodaje Washington 9:17 3. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kandidát na prezidenta USA za Joe Biden | Foto: Kevin Lamarque | Zdroj: Reuters

Američtí analytici už týdny rozebírají, proč je tento výběr obzvlášť letos důležitý a jak může ovlivnit vyznění souboje Trumpa s Bidenem. Někteří Bidenovi voliči to vidí mnohem jednodušeji.

Padesátiletý Afroameričan Tony Kennedy nad mou otázkou mává rukou a odpovídá, že je mu to jedno. Na viceprezidenta prý klidně může kandidovat jeho kocour, hlavní je pro něj zbavit se Donalda Trumpa.

Kocour se jmenuje Hokie podle maskota sportovních týmů Tonyho univerzity a starý je prý na tu funkci taky dost.

Vzhledem k náladě posledních měsíců vzrostl v americké společnosti tlak na to, aby Joze Biden zúžil výběr na Afroameričanky. Nabádala ho k tomu třeba i senátorka Amy Klobucharová a sama se kvůli tomu vzdala pozice v širším výběru zvažovaných kandidátek.

Někdo, kdo spojuje lidi

Skutečně tvoří Afroameričanky většinu nejvíce zvažovaných jmen, mezi výjimky patří třeba senátorka Elizabeth Warrenová, která by byla signálem, že si Biden chce získat voliče z progresivního křídla Demokratické strany.

Warrenovou v primárkách volila Jennifer z Washingtonu, ale svůj hlas Bidenovi teď nepodmiňuje tím, že si za možnou viceprezidentku vybere zmíněnou senátorku.

„Je důležité, aby to byl někdo, kdo spojuje - kdo rozumí lidem, problémům a nerovnostem v americké společnosti. Měl by znát principy ekonomiky, jak covid dopadá na chudé lidi, orientovat se v problematice rasismu, zkrátka rozumět systému naší společnosti. Lidi věřili Bidenovi a vybrali ho za kandidáta demokratů, já mu budu věřit taky, i jeho prověrkám a podle mě vybere někoho kvalifikovaného a slušného,“ říká Jennifer.

Jestli to bude černoška, běloška, Hispánka nebo snad nakonec navzdory slibu muž, na tom podle Jennifer nesejde.

„Biden sám tuto funkci zastával osm let, a tak má představu o tom, co se od viceprezidenta žádá. V tomto případě podle některých voličů i to, aby si vybranou ženu dokázali představit jako prezidentku, kdyby musela po Bidenovi přebrat funkci,“ dodává.

‚Může vybrat třeba stožár‘

„Vzhledem k tomu, že je Biden ještě starší než Trump, tak by se mohlo něco stát. Volit do funkce staříky má nevýhody. Takže na viceprezidentce do určité míry záleží. Pokud, jde o mě, taky preferuju, aby to byla žena. Pokud by to byla zkušená černoška – perfektní! Na druhou stranu – já v žádném případě Trumpa volit nebudu, takže si Biden může vybrat třeba stožár a já s ním budu coby s viceprezidentem naprosto spokojený,“ přidává se penzista z Marylandu Bruce Guthrie k chovateli koček Tonymu a naznačuje, že tohle uvažování není ojedinělé.

Mezi hlavní favoritky na Bidenův výběr možné viceprezidentky patří Afroameričanky Kamala Harrisová a Susan Riceová. S tou první Biden svedl svou zřejmě největší slovní potyčku během primárek, když mu senátorka vyčetla podporu rasové segregace v minulosti.

S tou druhou Biden spolupracoval v Bílém domě na denní bázi, když byla Obamovou poradkyní pro národní bezpečnost, ale chybí jí přímá politická zkušenost. Pokud bude chtít Biden vsadit na příslušnost své nejbližší kolegyně ke státu strategicky důležitému při volbách, nabízí se kongresmanka z Floridy Val Demingsová nebo guvernérka Michiganu Gretschem Whitmerová a další.

Není vyloučeno, že kromě Bidena oznámí novou kandidátku na viceprezidentku i Donald Trump. Už v březnu se objevily první předpovědi, že Mikea Pence nahradí bývalou velvyslankyní při OSN Nikki Haleyovou.