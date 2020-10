Rodinné hádky, rozvracená přátelství i násilí. Prezidentské volby v USA doprovází nevídaná agrese

Ve městě Youngstown v Ohiu začíná předvolební akce kampaně Joea Bidena, když vtom na přilehlém parkovišti zastaví auto a vyskakuje z něj skupinka mužů s červenými čepicemi. S pomocí megafonu velebí prezidenta Donalda Trumpa a za chvíli zase mizí.

„Chtějí všechny překřičet. Dělají to přesně jako Trump – snaží se to tu rozvracet a ze všech sil tě odradit od hlasování ve volbách. Mají právo si říkat, co chtějí, a my zase to svoje. My černoši jsme v téhle Americe v nebezpečí, Trump je rasista a vidí jen bílou Ameriku. My to tak nenecháme. Trump slíbil vysušit bažinu, a místo toho ji ještě víc zaneřádil. Všechny poštval proti sobě,“ myslí si Christopher, který přišel, i když už Bidenovi svůj hlas poštou odeslal.

V sousedním městě Warren má během úředních hodin zavřeno republikánské ústředí. Přesto tam čekají lidé, kteří potřebují nové zahradní transparenty Trump 2020.

„Protože mi je neustále kradou! Nevím kdo, ale musejí z Trumpa šílet – a já to miluju. Dál a dál tam zas dávám nové. Musí to být určitě nějaký Bidenův fanoušek. Trumpovi lidi by se k tomu ani nesnížili, my máme úroveň,“ říká pro Radiožurnál Jackie.

Strach a urážky

Monika Rokus a Oliver Guňovský žijí v hlavním městě Washingtonu, kde mají drtivou převahu demokrati, a tak se slovenští emigranti ani neodvažují zapíchnout si do trávníku či na auto přilepit vzkaz na Trumpovu podporu. „Necítil bych se bezpečně. Lidé jsou tak zuřiví, že jsou schopní auto rozbít. Nestojí to za to,“ vysvětlují.

Jinde to zase funguje přesně opačně. „Pokud tu máte Bidenův transparent, hodně Trumpových příznivců se ho snaží strhnout. Volím Bidena, ale nedávám to třeba na sociální sítě, protože jsem nervózní a bojím se. Je to šílené, někteří Trumpovi příznivci jsou násilní fyzicky nebo slovně,“ popisuje Samantha z předměstí Scrantonu v Pensylvánii, který je paradoxně Bidenovým rodištěm.

„Můj děda a moje nevlastní babička jsou Trumpem posedlí, a jakmile zmíním, že jsem pro Bidena, začnou být útoční, hnusní a sprostí. V tomhle světě, kde je tolik lidí do Trumpa zamilovaných, je těžké mít jiný názor. Nevadí mi, že ho podporují. Ale oni kritizují a urážejí druhé. Nerozumím tomu. Zvlášť teď v pandemii bychom si měli pomáhat,“ dodává Samantha.

Vyostřené vztahy

„Dřív jsem tohle nepozorovala. Situace je teď velmi, velmi vyostřená. Poškodilo to některá přátelství mezi republikány a demokraty. I mně se to stalo. Měli jsme večírek a jeden kamarád si v mém vlastním domě chtěl připíjet na Trumpův impeachment. A to nebylo správné. Nebylo to správné,“ líčí své zkušenosti pro změnu Nancy z města Louisville v Kentucky.

Mark ze sousední Západní Virginie si stěžuje na lhaní demokratů a hrdě ukazuje modrý prapor s nápisem „Už žádné kecy – Trump 2020“. Ze svého sousedství tu vlajku zná i minule Trumpův, ale nyní Bidenův volič Albert.

„Vždycky si říkám – s čím to srovnávají? Se strojem na kecy, který vypouští lži každý okamžik místo každý den? Vždyť to Trump je ztělesněním keců, on je patologický lhář. Já už nemám mezi republikány přátele. Stali se z nich uctívači Trumpova režimu. A jsou nebezpeční. V naší čtvrti vídám nápisy jako: Chceš spravedlnost? Zabij liberála! To není demokracie. To se dostáváme někam do Argentiny 1976, pokud ne do Německa 1936,“ popisuje Albert napjatou volební atmosféru v Pensylvánii.