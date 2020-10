Názory na prezidentské kandidáty se mezi válečnými veterány v USA liší. Aktivní vojáci preferují Bidena

Mladý veterán z Afghánistánu Alec se před Bílým domem účastnil protestů, které byly namířené i proti prezidentu Trumpovi. Říká, že je to odpovědnost každého, komu vadí systémová diskriminace černochů, podněcování rasismu a neadekvátní chování policie. Šokovalo ho také nasazení vojenské techniky a jeho bývalých kolegů v armádě proti vlastním spoluobčanům. Se svými názory na současné vedení země je ale podle průzkumu pro Military Times mezi veterány o 10 procentních bodů v menšině.

„Líbí se mi politika a hodnoty Trumpovy a Pencovy vlády. Jsou pro svobodu, lidská práva a naše ústavní práva, která platí už přes 230 let. Oproti tomu Biden je pro socialismus, zadává si s tím socialistickým stádem. Jsem si jistý, že u vás lidi vědí, co je to socialismus. Vede to ke komunismu. My věříme v právo na úspěch a příležitost, a ne že by si všichni měli být rovni. Jsme proti těm lidem, co mluví o penězích zdarma nebo potravinových známkách zadarmo. Jestli nám tu zkusí zavádět socialismus, může to spustit další občanskou válku. A toho budou litovat,“ rozčiluje se při této své představě veterán Bill, který volí Trumpa na Floridě.

Dalším státem, kde se budou volby rozhodovat, je Severní Karolína. Jiný veterán Norm tam naopak hlasuje pro Bidena. Nad Trumpovými příznivci mezi bývalými vojáky jen kroutí hlavou.

„Ti se zabalí do americké vlajky a unesou vlastenectví. Skutečnými vlastenci jsou ale ti, kdo chodí protestovat za své spoluobčany – za spravedlnost pro všechny včetně chudých, za práva žen, sexuálních menšin, za černošské životy. Prostě jen být slušný člověk je v Americe vlastenecké. Naopak Trump podněcuje občanské nepokoje a je to bělošský nacionalista. Jeho příznivci se považují za patrioty, jenže ve skutečnosti jsou to zrádci vlastní země,“ míní Norm.

Hlupáci a ztroskotanci?

Trumpovi odpůrci a příznivci mezi veterány se neshodnou ani na tom, co si myslet o nedávné zprávě magazínu The Atlantic, podle které prezident mluvil o padlých vojácích jako o hlupácích a ztroskotancích.

„To bylo vytržené z kontextu. Mluvil o něčem jiném a oni si z toho vybrali tohle. Prezident pracuje pro veterány a pro vojsko. Možná ne pro generály, kteří mají svoje zájmy ve zbrojním průmyslu. To Trump nemá, on je spíš jako pěšák,“ říká veterán z války ve Vietnamu Dave ze státu New York, když čeká ve frontě na jeden z Trumpových mítinků.

„Jsem v šoku, že tolik mých kolegů veteránů podporuje muže, který zrazuje Ameriku. Jak můžou? Oni sledují Fox, což je státní propaganda. Trump využívá veterány jako rekvizity,“ tvrdí naopak Norm.

„Používá nás ke svým záměrům, ale ve skutečnosti ho veteráni vůbec nezajímají. Prezident je přisluhovač Putina. Když Rusko vyplácelo odměny za hlavy našich vojáků v Afghánistánu, nic neudělal. Zradil Kurdy v Sýrii a jejich pevnosti obsadili Rusové. Zkouší ničit NATO. Pro mě je Trump zrádcem naší země a vejde do dějin jako ten nejhorší. Je to kriminálník a hrozný člověk v čele naší země,“ dodává Norm.

„Trump udělal pro veterány víc, než kterýkoli prezident před ním. Za Obamovy vlády, když byl Biden viceprezidentem, veteráni umírali v nemocnicích pro veterány kvůli tomu, jak dlouho museli na péči čekat. Trump zasáhnul a podepsal zákon, který umožňuje na veteránský průkaz jít do nemocnice pro civilisty,“ říká Bill z Floridy o zákonu, který ve skutečnosti podepsal Barack Obama v roce skandálu s veterány umírajícími při čekání na péči. Donald Trump působnost zákona později rozšířil.