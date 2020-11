Z volební noci může být volební týden, některé státy USA ale mohou napovědět výsledek. Jaké sledovat?

Ostře sledované volby ve Spojených státech vrcholí a podle pozorovatelů bude volební účast atakovat dosavadní rekordy. Na výsledek klání mezi republikánem Donaldem Trumpem a jeho demokratickým protikandidátem Joem Bidenem si možná budeme muset počkat i několik dnů, mnohé ale mohou napovědět už výsledky z některých států. Zaostřit se vyplatí hlavně na Floridu, ale zdaleka ne jen na ni. Washington 20:02 3. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trump s Bidenem během závěrečné prezidentské debaty | Zdroj: Profimedia

Hlasování, které určí příštího šéfa Bílého domu, ale také nové složení Kongresu, jde po měsících dramatické kampaně do finále. V předstihu už sice hlasovalo více než 99 milionů voličů, na řadě míst Spojených států se přesto tvoří dlouhé fronty, odborníci proto očekávají vysokou volební účast.

Podle politologa Floridské univerzity Michaela McDonalda by se počet odevzdaných hlasů mohl vyšplhat ke 160,2 milionům – to odpovídá 67procentní volební účasti, které bylo dosaženo naposledy v roce 1900, upozorňuje americký list Wall Street Journal.

K silné mobilizaci voličů pravděpodobně přispěly dramatické události z posledních měsíců, kromě pandemie koronaviru také mohutné rasové nepokoje a vyhrocená prezidentská kampaň, během které oba kandidáti volby líčili jako boj mezi dvěma naprosto odlišnými vizemi Ameriky.

O to napínavější bude čekání na výsledky. Ty z nejostřeji sledovaných států by měly podle agentury Reuters přicházet po 19.00 východoamerického času, tedy v 01.00 času středoevropského. Obvykle je jméno nového amerického prezidenta známé na konci volební noci, letos si ale na výsledek zřejmě budeme muset počkat déle.

Proč to čekání?

Jak upozorňuje například deník The Guardian, z volební noci se letos může stát „volební týden“, a to hned z několika důvodů.

Tím hlavním je rekordní počet voličů, kteří s ohledem na koronavirovou pandemii hlasovali v předstihu – buď osobně nebo korespondenčně. Kvůli nutnosti ověření podpisu voliče je ale sčítání korespondenčních hlasů náročnější. Zákony pro sčítání hlasů poslaných poštou se navíc v jednotlivých státech USA liší, někde se tak může protáhnout i na několik dnů.

Zatímco v některých státech USA se korespondenční hlasy mohou sčítat už nyní, jinde mají tuto možnost až po uzavření volebních místností. A pak jsou státy jako Pensylvánie, které dávají k dobru určitý počet dnů, během kterých mohou hlasy poslané poštou ještě dorazit – tam se začne počítat až se zpožděním.

Volební komise v Pensylvánii mohou přijmout obálky s hlasy ještě tři dny po termínu voleb za předpokladu, že byly odeslány nejpozději 3. listopadu. Právě tento stát na severovýchodě USA je přitom mimořádně důležitý.

Podle průzkumů má v Pensylvánii, kde kandidáti soupeří o celkem 20 volitelů, zhruba pětiprocentní náskok Biden. Podobnému vedení se ale před čtyřmi lety těšila také tehdejší demokratická kandidátka Hillary Clintonová, která nakonec v Pensylvánii s Trumpem prohrála.

Ranní fronta, vesnická Pensylvánie... Zájem je prý překvapivý pic.twitter.com/klunLVnJtu — Jakub Lucký (@JakubLuckyCZ) November 3, 2020

Zaostřeno nejen na Floridu

Vedle Pensylvánie tu jsou i další státy, kde si na výsledek budeme muset počkat, ne všechny ale patří mezi ty rozhodující. Pak tu jsou ale státy, odkud mohou výsledky přijít už na konci volební noci a které jsou pro osud Trumpa a Bidena klíčové. Právě ty mohou napovědět celkový výsledek prezidentského klání výrazně dřív, než za několik dní či příští týden.

„Potenciálně se výsledek můžeme dozvědět velice rychle, protože ve spoustě klíčových států, kde Trump musí vyhrát, se hlasy sečtou ihned,“ říká pro iROZHLAS.cz Petr Boháček, amerikanista z Asociace pro mezinárodní otázky (AMO).

Tím nejdůležitějším je Florida, která je jako třetí nejlidnatější stát pro výsledek voleb klíčová. Hraje se zde o celkem 29 volitelů a šance obou kandidátů tam jsou víceméně vyrovnané, i když podle předvolebních průzkumů těsně vede Biden. Většina expertů včetně Boháčka se přitom domnívá, že Trump bez tamního vítězství v podstatě nemá šanci na další mandát.

Právě oznámení výsledků z Floridy tak podle Guardianu může být zásadním okamžikem, kdy se volební noc začne ubírat jedním, nebo druhým směrem, tedy ve prospěch Trumpa, nebo Bidena. „Takže očekávejte emoce,“ píše britský deník.

Mezi prvními by výsledky měly přicházet také ze Severní Karolíny, kde kandidáti soupeří o 15 volitelů. Trump v tomto státu na východním pobřeží USA v podstatě musí vyhrát, aby si zajistil znovuzvolení. I tady si nyní drží mírné vedení Biden, které je ale v rámci statistické odchylky (50,5 %), souboj se proto očekává nanejvýš napínavý.

Sledovat se vyplatí i stát Georgia (16 volitelů), kde už sčítání korespondenčních hlasů také probíhá. Posledních dvacet let vyhrávali ve státě Georgia téměř všechny důležité volby republikáni a v roce 2016 tu vyhrál i Donald Trump, v současnosti tu ale velmi nepatrným rozdílem vede Biden, ukazují průzkumy.

Jižanský stát totiž zažívá v posledních letech strmý nárůst počtu obyvatel, což společně s postupným příklonem předměstí Atlanty na stranu demokratů mění tamní politickou mapu. K zisku dalšího mandátu přitom Trump potřebuje v Georgii vyhrát – pokud by zvítězil Biden, znamenalo by to zřejmě celkovou přesvědčivou porážku republikánů.

A mezi prvními má výsledek ohlásit také Ohio – tradiční rozhodující stát, který v roce 2012 pomohl k prezidentství demokratickému kandidátovi Baracku Obamovi a v roce 2004 naopak republikánskému prezidentovi Georgi Bushovi mladšímu. I v Ohiu je přitom souboj vyrovnaný.

„Klíčových států je mnoho, ale kdybych měl vybrat: Florida je úplný základ, Georgia je letos velice důležitá, Pensylvánie stejně jako vždy a přidal bych tam i Severní Karolínu. Pokud Trump nevyhraje jeden z těchto států, cesta k vítězství už pro něj nebude existovat,“ popisuje pro iROZHLAS.cz odborník AMO.

Právě z těchto států vyjma Pensylvánie by přitom výsledky měly přicházet mezi prvními. Pokud v nich Trump neuspěje, může to o výsledku voleb mnohé naznačit. V opačném případě si svět na jméno příštího šéfa Bílého domu počká déle.