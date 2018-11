Miliony Američanů dnes vyrážejí k volebním urnám. Dva roky poté, co do křesla prezidenta poslali Donalda Trumpa, budou rozhodovat o obsazení Kongresu. Takzvaným “mid-terms” - tedy volbám v půlce prezidentova funkčního období - se letos věnuje nebývalá pozornost. Co všechno je ve hře? Jak moc hlasování ovlivní další roky Trumpovy vlády? A co volby vypovídají o současném stavu americké společnosti?