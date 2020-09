‚Nenecháme si nic nutit.‘ Spojené státy se nezapojí do společného hledání vakcíny proti koronaviru

Americká vláda v úterý oznámila, že se Spojené státy nezapojí do mezinárodního projektu, který má zajistit přístup k vakcíně proti koronaviru lidem ve většině zemí světa. Washington to podle agentury AP zdůvodnil tím, že nechce být do podobných iniciativ Světovou zdravotnickou organizací a dalšími autoritami nucen.

Washington 6:31 2. září 2020