Obyvatelé Washingtonu budou zpívat koledy i v tamním přístavu. A to přestože v americkém hlavním městě nemají moře. Za vánoční atmosférou lidé vyrážejí na nové nábřeží řeky Potomac. Ještě loni to přitom nedávalo moc smysl, protože šlo o nepříliš vlídné místo. Vlastně i teď je to pořád trochu staveniště, ale první fáze revitalizace oblasti nedaleko Bílého domu je hotová. Od stálého zpravodaje Washington 9:45 23. prosince 2017

Ohňostroji při říjnovém slavnostním otevření přihlížely tisíce lidí. Pak se na washingtonskou náplavku mezi Kapitolem a Pentagonem zase vrátili dělníci se sbíječkami. Kdo ale znal nábřeží před touhle první větší rekonstrukcí za poslední půlstoletí, tak si už teď může libovat.

Nemají moře, přesto slaví Vánoce v přístavu. Obyvatelé Washingtonu bruslí na nové náplavce. Na místě natáčel zpravodaj Jan Kaliba

Robert žije v téhle oblasti už čtyřicet let a teď si zrovna nazouvá brusle, aby si vyzkoušel nově postavené kluziště.

„Je to na sluníčku a zároveň přímo u vody. Půvabné místo na bruslení, i když ledová plocha není zrovna největší. Dřív jsem chodil na promenádu před Národní galerii, ale tady je lepší výhled,“ přibližuje.

„Celkově se přístav změnil k nepoznání. Restaurace tu byly i předtím, ale ne moc atraktivní. Přístup k vodě byl složitý, teď máte z chodníku řeku jako na dlani. Těším se, že sem teď budu chodit častěji, je to skvělé urbanistické řešení, báječná proměna!“ pochvaluje si.

Obsahuje v sobě půl druhého kilometru nové promenády, mola s přístupem na vodní taxi nebo s koncertním pódiem, novou marinu pro jachty a hlavně tisíce metrů čtverečních barů, restaurací a rezidenčních i kancelářských budov, kde nájmy odpovídají luxusní poloze u řeky a zároveň dva kilometry od Bílého domu.

Na novém nábřeží řeky Potomac mohou obyvatelé Washingtonu i bruslit | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

„Je to vůbec poprvé, co má hlavní město veřejná mola. Postavili jsme čtyři a můžete po nich jít nad řekou až 150 metrů od břehu. Inspirovali jsme se v Barceloně, Amsterdamu, Vancouveru a dalších městech,“ popisuje Robert Ruberkönig z jedné z developerských společností, co za 2,5 miliardy dolarů nové nábřeží Potomacu postavily.

„Měli jsme tým specializovaný jen na propojení vodního a městského prostředí. Ten myslel nejprve na to, jaký budou mít lidé přístup k vodě, a až potom začal navrhovat budovy. Postavili jsme je velmi blízko, ale nad hranicí stoleté vody, i na to jsme mysleli,“ doplňuje Ruberkönig.

Poprvé tu lidé mají obří vánoční strom a modernizací prochází i zdejší nejstarší rybí trh ve Spojených státech, kde mimochodem seženete vánočního kapra za 70 korun kilo.

