USA zahájily jednání s Íránem o jeho jaderném programu, uvedl Trump na schůzce s Netanjahuem

Spojené státy zahájily přímá jednání s Íránem o jeho jaderném programu. Oznámil to v pondělí americký prezident Donald Trump s tím, že rozhovory podle něj budou pokračovat v sobotu, kdy se má na toto téma konat „velmi velká" schůzka, píší agentury. Trump dodal, že dává přednost uzavření dohody. Washington 22:39 7. dubna 2025

Trump o jednání mluvil po schůzce s izraelským premiérem Benjmainem Netanjahuem, se kterým hovořili mimo jiné o situaci v Pásmu Gazy, jejíž obyvatelé by podle Trumpa měli mít možnost odejít, kamkoli budou chtít. Při společném setkání s novináři v Bílém domě také uvedl, že Izrael pracuje na nové dohodě o propuštění rukojmích, které zadržuje palestinské teroristické hnutí Hamás.

Oznámení o přímých jednáních s Íránem je podle agentury Reuters překvapivé vzhledem k tomu, že íránští představitelé výzvy USA k takovým jednáním veřejně a zjevně odmítali. Írán se už dříve ohradil vůči Trumpovu požadavku, aby o svém jaderném programu jednal přímo, jinak bude bombardován, ačkoli Teherán původně ponechal otevřené dveře k nepřímým jednáním.

„Vedeme přímé rozhovory s Íránem, které už začaly. Pokračovat budou v sobotu. Máme velmi velkou schůzku a uvidíme, co se může stát,“ řekl Trump novinářům v Oválné pracovně po boku izraelského premiéra. „A myslím, že všichni souhlasí s tím, že dohoda by byla lepší,“ řekl Trump. Narážel tak zjevně na možnost vojenského úderu proti íránským jaderným zařízením v opačném případě.

Írán nesmí vlastnit jadernou zbraň, zdůraznil Trump. Pokud jednání nebudou úspěšná, ocitne se Írán ve „velkém nebezpečí“ a bude to pro něj „velmi špatný den“, dodal.

Trump za svého prvního prezidentského mandátu v roce 2018 odstoupil od původní dohody z roku 2015, která měla omezit íránský jaderný program výměnou za zrušení protiíránských sankcí. Írán posléze přestal dohodu dodržovat a začal obohacovat uran na úroveň, která ho přibližuje k možné výrobě jaderné zbraně. Teherán přesto dlouhodobě tvrdí, že jeho jaderný program slouží pouze mírovým účelům.

K situaci v Pásmu Gazy Trump řekl, že by rád, aby válka skončila, a že se tak podle něj stane „v nepříliš vzdálené budoucnosti“. Na osvobození izraelských rukojmí se pracuje, ale zajištění propuštění všech rukojmí je „dlouhý proces“, dodal.

Trump také zopakoval návrh, s nímž přišel už v prvních týdnech po nástupu do úřadu, že by kontrolu nad Pásmem Gazy měly převzít Spojené státy. „Mít tam sílu, jako jsou Spojené státy, které by Pásmo Gazy kontrolovaly a vlastnily, by bylo dobré,“ řekl Trump také novinářům.