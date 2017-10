USA závislé na Portoriku. Továrny kvůli hurikánu nestíhají vyrábět léky na rakovinu i HIV

Portoriko je pro Ameriku něco podobného jako Švýcarsko pro Evropu. Nejde o kolébku čokolády, sýrů ani diskrétních bank, ale na ostrově je řada velkých farmaceutických továren. Ty však kvůli spoušti zanechané hurikánem Maria jen složitě udržují výrobu. Americké úřady se proto obávají, že některé léky budou brzy na trhu chybět. San Juan 6:32 6. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Léky. Ilustrační foto. | Foto: Andres de Armas | Zdroj: Fotobanka Unsplash

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv má seznam asi 40 medikamentů, pro které jsou dodávky z Portorika klíčové. Jsou mezi nimi léky proti některým druhům rakoviny, cukrovce, srdečním chorobám nebo HIV. Jejich nedostatek by podle šéfa úřadu Scotta Gottlieba mohl mít vážné následky.

Největším problémem pro továrny je celkově poničená infrastruktura na ostrově. Většina Portorika je bez elektřiny a úřady už před hurikánem varovaly, že to tak může zůstat i několik měsíců.

Továrny mají problém sehnat dostatek nafty, aby fungovaly jejich generátory, a nedokážou zajistit, aby se jejich zaměstnanci z oblastí odříznutých od světa dostali do práce. S některými se ani kvůli výpadkům telefonní sítě nemůžou spojit.

Nedostatek léků na ostrově

Ve farmaceutických firmách pracuje skoro 100 tisíc Portoričanů. I spousta z nich se teď snaží obnovit svá obydlí, zaopatřit si jídlo a pitnou vodu. A zatímco nedostatek léků ve Spojených státech je zatím naštěstí spíš jen teoretický, přímo na Portoriku už je to pro některé lidi problém.

„Snažím se sehnat pro babičku léky, aby mohla dál brát své pilulky. A nedaří se mi to. Už jsme byli ve třech lékárnách. Řekli mi, že je seženu v téhle, ale ani tady mi je dát nemůžou,“ svěřila se Portoričanka Brenda Figueroaová.

Kdy bude vše vyřešeno, ale není zatím jasné. Třeba mluvčí společnosti Johnson and Johnson deníku New York Times řekl, že díky úsilí portorického týmu se vše lepší každým dnem. Firma Baxter zase přesunuje část výroby mimo Portoriko.

Pokud by problémy přetrvávaly dlouho, mohlo by to ohrozit tamní ekonomiku dlouhodobě a tím i obnovu ostrova. Zákazníci by si totiž své dodavatele našli jinde. Léky a zdravotnické pomůcky loni tvořily asi tři čtvrtiny portorického vývozu v hodnotě zhruba 320 miliard korun.