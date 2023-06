Svátek osvobození Juneteenth. Afroameričané si připomínají, jak Texas zamlčel zrušení otrokářství

Nejen potomci nedobrovolných přistěhovalců z Afriky si ve Spojených státech připomínají Den svobody. 19. červen se slaví teprve dva roky jako federální svátek osvobození černošských otroků. V ten den totiž v roce 1865 oznámil Texas svým obyvatelům to, co jim do té doby tajil – otroctví bylo v Americe zrušeno už před dvěma lety. Ve Washingtonu obyvatelé jedné z převážně černošských čtvrtí slavili svátek zvaný Juneteenth už o víkendu. Od zpravodaje z místa Washington 10:27 19. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cílem oslavy Dne osvobození od otroctví je ukázat kulturní rozmanitost části Washingtonu Anacostia (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Oslava svátku osvobození černých obyvatel Ameriky od otroctví Juneteenth své čtvrti Anacostia na jihovýchodě Washingtonu vypadá jako živá street party.

U moderního střediska sociální pomoci, pojmenovaném po bývalé první dámě Michelle Obamové, jsou na ulici stánky místních výrobců, podnikatelů, živnostníků, ale také škol a organizací, které se zabývají dostupností pracovních příležitostí anebo sociální rovnosti. Na druhé straně ulice je koncert.

Čtvrť Anacostia bývala podle pracovnice nevládní organizace Bread for the City Chiomy Iwuoha celá léta systematicky přehlížená, podfinancovaná a programově znevýhodněná.

Cílem oslavy Dne osvobození od otroctví je ukázat kulturní rozmanitost této části Washingtonu a také představit potenciál, jaký zdejší lidé mají a podpořit další v jejich podnikání nebo jiných aktivitách.

Účastníci oslavy a nevládní organizace chtějí apelovat na své volené zástupce na komunální úrovni, aby více investovali do rozvoje této části města, kde třeba chybí velké obchody nebo veřejné tělocvičny.

Pod zelenobílých šapitó je stůl a na něm je spousta pokojových květin, které jsou ve skleněných vázách se zeminou nebo jenom ve vodě. A za tím vším stojí Ashley která má svůj obchod Urban Plant House.

Podnikání jí prý jenom kvete. Jde to lépe, než předpokládala. V samotném Washingtonu, kde na jeho jihovýchodním konci žije, se cítí bezpečně. Žádnou diskriminaci nebo ústrky nepoznala.

Pojem ‚svoboda‘

„Tady ve Washingtonu mají lidé svátek osvobození od otroctví spojený hlavně s pojmem ‚svoboda‘. Oslava ukazuje jinou stránku naší kultury a vede nás k větší otevřenosti. A to je právě to, proč se tento svátek svobody slaví,“ vypráví Ashley.

Ani designér oblečení se značkou „Šiřme lásku“, pan Jeff nepociťuje v kosmopolitním Washingtonu nějakou diskriminaci. Možná proto, že patří k místní komunitě, nezažil nějaké nepřátelské chování. Když byl ale v Severní Karolíně, na jihu Floridy nebo v jižních částech státu Georgia, bylo to podle něj docela jiné.

Pan Matthew Moses má velký plnovous, a proto také prodává veškeré potřeby pro všechny vousaté.

„To není žádné tajemství, že tu diskriminace stále je. Jestli mně to nějak vadí? Sám o sebe nemám strach. Nestarám se o to, co si mně nějací rasisté myslí. Je mi to jedno. Ale mám rodinu a dítě. A o ně se bojím,“ říká Matthew.

Trpké zkušenosti s rasismem mají tanečníci, kteří přijeli na oslavy Dne svobody do Anacostie z Jižní Karolíny, jednoho z bývalých jižanských států. Nemají pocit úplné svobody a respektu.

Stěžují si na to, že orgány policie nebo soudy se nechovají k barevným občanům stejně jako k bělochům. Nejde přitom jen o Afroameričany, ale také o Asiaty nebo původní obyvatele Ameriky. Vždycky se víc přihlíží k tomu, jak nějaký spor prezentují bílí, a rozhoduje se dřív, než jsou všechny argumenty na stole. A to není spravedlivé.

Podle nedávného průzkumu agentury Ipsos pro Washington Post, většina Afroameričanů stále pociťuje určité formy diskriminace a odmítání ve společnosti. Proto je připomínání zrušení otroctví třeba svátkem Juneteenth ve Spojených státech stále aktuální.