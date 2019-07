Usámův syn Hamza bin Ládin je mrtvý, píšou americká média. Trump to odmítl komentovat

Hamza byl podle vysoce postavených amerických úřadníků zabit během posledních dvou let Trumpovy administrativy. Spojené státy oficiálně nepotvridily, zda sehrály roli v jeho úmrtí, informuje americká televizní stanice NBC News.

Letos v únoru vyhlásilo americké ministerstvo zahraničí odměnu jeden milion dolarů za informace o pohybu Hamzy. Dle nyní dostupných informací však tou dobou byl již mrtev. Americká tajná služba neuvedla detaily operace, při níž měl být Hamza vyhledán a usmrcen, a to zejména pro citlivost daných informací, jak informuje deník The New York Times.

Kde se Hamza bin Ládin ukrýval, bylo v posledních letech předmětem veřejných spekulací. Po teroristických útocích 11. září 2001 však zamířili členové al-Káidy, včetně syna i otce bin Ládinových, do Íránu. Od té doby se Hamza Bin Ládin údajně pohyboval v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem, ale i v Sýrii, uvedli američtí úředníci.

Prezident Donald Trump byl ve středu požádán NBC News o komentář k údajnému usmrcení Hamzy, odmítl se však vyjádřit.

Hamza se údajně narodil kolem roku 1989. Jeho otec se přestěhoval do Afghánistánu v roce 1996 a vyhlásil válku proti Spojeným státům. Hamza se objevoval v propagandistických videích al-Káidy, kolujících v posledních letech na sociálních sítích. Jeho otec jako hlava teroristické organizace dohlížel na útoky, které vyvrcholily 11. září 2001, kdy al-Káida unesenými letadly zaútočila na americké Světové obchodní centrum v New Yorku a na Pentagon.

Americké námořnictvo NAVY SEALS našlo a zabilo Usámu bin Ládina o deset let později během náletu na jeho úkryt v pákistánském Abbottábádu. Infomaci potvrdil 1. května 2011 tehdejší americký prezident Barack Obama.