Usměvaví džihádisté a místy funkční stát. Nový syrský prezident vládne pragmaticky, říká zpravodaj
Sýrie si zvyká na novou politickou situaci po pádu režimu Bašára Asada a 30 letech vlády jedné strany. Země se dostává z mezinárodní izolace, nad novou vládou se ale vznáší stín džihádistické minulosti prozatímního prezidenta Ahmada Šary. „Zatím vládne pragmaticky, zatím se neprojevily možné islamistické sklony. A drží se v pozadí, neviděl jsem jediný jeho portrét,“ popisuje v Interview Plus zpravodaj Českého rozhlasu Štěpán Macháček.
„Mluvil jsem s mnoha Syřany včetně příslušníků menšin a pro ně samotná osobnost Šary není až takový problém. Jde o to, zda se mu podaří zajistit bezpečnost a udržet pod kontrolou různé milice. Jeho lidé několik let vládli v provincii Idlíb, kde nevznikl žádný chálífát,“ dodává.
Ve velkých městech jako je Damašek nebo Aleppo je prý situace pocitově i pro cizince bezproblémová, i když to má svá specifika.
„Na checkpointech vás kontrolují typičtí vousatí džihádisté. Jsou strašně milí i vůči cizincům a strašně nevzdělaní podle toho, jaké mají dotazy, ale bezpečnost mají pod kontrolou. Ovšem jsou oblasti, kde žijí etnické a náboženské menšiny, a vláda není schopna třenicím a násilí zabránit,“ uvádí Macháček.
Mezi lidmi je také spousta starých křivd. Rodiny, které Asadův režim pronásledoval, si vyrovnávají účty s těmi, které ho podporovaly, a výsledkem jsou krevní msty a války klanů.
Syrským uprchlíkům brání v návratu miny a zničené domy. Český projekt jim pomáhá úpravnami vody
Číst článek
Vláda se také snaží vypátrat stovky tisíc zmizelých osob a s otazníkem je i návrat uprchlíků ze zahraničí, jimž se během 14 let trvajícího konfliktu narodily děti, které v Sýrii nikdy nebyly.
„Stop po Asadově režimu je překvapivě málo, se Syřany se už také dá bavit o ožehavějších politických otázkách. Stopy války jsou ale vidět i v Damašku, hlavně předměstí jsou totálně zdevastovaná. Vypadá to tam jak ve Stalingradu nebo v Gaze a lidé se sem ještě nevrátili,“ popisuje.
Volby bez voličů
Šara se po nástupu k moci obratem zbavil své džihádistické přezdívky al-Džaulání, uniformu vyměnil za oblek a snaží se vystupovat jako politik západního střihu. Dosáhl zrušení či pozastavení amerických a unijních sankcí a na Západě podle Macháčka převládá názor, že je třeba mu dát šanci.
Vláda, která se k moci dostala vojenskou cestou, nyní usiluje o získání demokratické legitimity. Už v září se budou v Sýrii konat parlamentní volby, které ovšem nebudou přímé. Dvě třetiny poslanců budou volit místní zastupitelstva a třetinu vybere přímo prezident.
Dříve vyvážela 400 let stará mýdlárna i do Francie nebo Itálie. Syrské podniky se radují ze zrušení sankcí
Číst článek
Šara přitom původně s volbami počítal až v horizontu pěti let a jeho rozhodnutí Syřany překvapilo, protože zatím ani nejsou zformovány politické strany. Vedení země ale cítí, že potřebuje posílit legitimitu své moci.
„Současné vedení cítí, že nyní ještě má poměrně velkou podporu. Za pět let by to mohlo být úplně jinak,“ naznačuje Macháček s tím, že uspořádání standardních voleb není možné i kvůli velkému množství uprchlíků a vnitřně vysídlených osob
„Sýrie není úplně fungující stát, infrastruktura je v žalostném stavu a její oprava bude základním předpokladem pro návrat Syřanů domů. Na druhou stranu jsem byl překvapený, jak rychle mi byla udělena novinářská akreditace. V arabských zemích vám na mail většinou nikdo neodepíše a musíte někde klepat na dveře a vyjednávat, tady jsem měl do dvou dnů povolení a vše šlo jako na drátkách,“ přibližuje novinář.
Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus výše.