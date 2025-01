Usmívat se a zůstat v klidu. Trump zmírnil protičínskou rétoriku, Peking se toho pokusí využít

Ještě před pár měsíci, kdy vedl Donald Trump prezidentskou kampaň, mluvil o plánu zavést vysoké až 60procentní tarify na veškeré čínské zboží. Jen pár dní poté, co se do Bílého domu vrátil, ale změnil rétoriku a nyní by nejraději žádné tarify nezaváděl. Peking se této změny pokusí podle analytiků využít, aby si ho naklonil na svou stranu. Washington, D. C. 6:20 27. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trump a Si při setkáni na okraj summitu G20 v Ósace (29. června 2019) | Foto: Kevin Lamarque | Zdroj: Reuters

Čína a vztah Spojených států s ní byl tématem předvolební debaty Donalda Trumpa už v roce 2016, ve kterém vyhrál první prezidentské volby. Významným tématem byla i pro jeho první působení v Bílém domě, za kterého začala obchodní války mezi dvěma největšími ekonomikami světa.

K Číně se Trump vyjadřoval také v loňské kampani, postupně jeho rétorika ale slábne. Tarify na čínské zboží, které měly dosáhnout až 60 procent, nyní stojí na 10 procentech a podle slov staronového prezidenta by mohly jít ještě níž.

„Máme jednu velkou páku nad Čínou a tou jsou tarify. Nechtějí je a já bych je radši nepoužil, ale máme tím nad nimi obrovskou moc,“ cituje Trumpa agentura Reuters poté, co si telefonoval s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Hodnota čínského jüanu po tomto prohlášení stoupla na nejvyšší hodnotu oproti dolaru od minulého listopadu, uvádí americká stanice CNBC.

„Mám velmi rád prezidenta Siho. Vždycky jsem ho měl rád. Vždy jsme měli skvělý vztah,“ dodal Trump s tím, že v následujících měsících by mohl navštívit Peking.

Čínský analytik mezinárodních vztahů Šen Ting-li se domnívá, že to značí změnu v jednání Trumpa. „Čína si uvědomila, že se dá s Trumpem vyjednávat, ale je to jiný, nový Trump – co jsme dělali minule nemusí uspokojit jeho nové touhy,“ cituje ho stanice CNN.

Zatím to podle něj vypadá, že na amerického prezidenta zabere, když se vyjednavači nebo politici budou „usmívat, zůstanou v klidu a budou s ním mluvit.“

K dialogu údajně vyzývají i čínští politici, kteří jsou však zároveň skeptičtí k tomu, do jaké míry se dá s americkým prezidentem dohodnout. Obměkčit by ho mohli například větším otevřením trhu pro zahraniční firmy nebo tvrdším zásahem proti vývozu chemikálií, ze kterých se může vyrábět fentanyl stojící za opioidovou krizi ve Spojených státech.

„Lepší americko-čínské vztahy jsou důležitější pro Čínu než pro USA… takže Čína je po spolupráci dychtivá,“ míní politolog Liou Tung-šu z hongkongské City University of Hong Kong.

Peking se však nemůže podřídit natolik, aby neztratil postavení v oblasti ani před domácím publikem. Čína se proto při zhoršení vztahů bude bránit, jak prokázala už loni, kdy omezila vývoz strategických kovů vzácných zemin a technologií, které se používají na výrobu čipů nebo vojenské techniky. Čína zároveň může vyvíjet tlak i jinak – může nadále porušovat teritoriální právo v Jihočínském moři nebo prohlubovat spolupráci s Ruskem.

„Neznamená to, že vztahy mezi Čínou a Spojenými státy jsou jednodušší, jen že se přístup USA změnil,“ zhodnotil ve videu na čínských sociálních sítích Ťin Cchan-žung z výzkumného centra zabývajícího se americko-čínskými vztahy na Renmin University v Pekingu. „Nesmí nás to uchlácholit. USA stále vnímá Čínu jako strategického rivala,“ cituje ho CNN.