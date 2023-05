Měří 333 metrů, což je asi půlka Václavského náměstí. Největší americká letadlová loď zakotvila v Oslu

Vůbec největší americké vojenské plavidlo USS Gerald Ford přistálo v norském hlavním městě. Účel plavby je Norsko-Americké vojenského cvičení, které začne za pár dnů. Cílem je mimo jiné dát najevo sílu NATO na moři, jak uvedl norský předseda vlády Jonas Gahr Støre. Po tomto cvičení zamíří loď opět na sever za polární kruh. Oslo 11:03 25. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Největší americká letadlová loď USS Gerald Ford míří do Osla | Foto: Parsa Javad | Zdroj: AP

Nejde jenom symbolické gesto, ale je to jasná podpora NATO, komentoval přesun plavidla premiér Støre.

USS Gerald Ford měří 333 metrů na délku, což je přibližně půlka Václavského náměstí. Na šířku a výšku je větší než Petřínská rozhledna, přes 70 metrů. Má 25 pater, dva jaderné reaktory, 75 letadel a zaměstná zhruba 4,5 tisíce vojáků.

Spojené státy uvedly plavidlo do provozu minulý rok a sloužit by mělo dalších 50 let. Jaderné palivo se v reaktorech za tu dobu bude muset měnit jenom jednou, a to přibližně za 25 let.

Přesun USS Gerald Ford byl náročný nejenom kvůli velikosti lodi, ale také kvůli zrádným skaliskům jinak krásného Fjordu. Plavidlo má totiž ve srovnání s velkými nákladními loděmi nezvyklý ponor. Na operaci se proto mimo jiné podíleli dva norští lodivodi.

Cestu také provázela řada vyjednávání. V přístavu, kde USS Gerald Ford zakotvil, platí bezpečnostní opatření, bezletová zóna nebo půlkilometrový odstup pro civilisty.