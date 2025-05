Utekl z Ruska, aby bojoval za Ukrajinu. ‚Kdo proti Putinovi nic nedělá, je spolupachatel,‘ říká voják

Ukrajina se už přes tři roky brání ruské vojenské agresi, která si vyžádala mnoho životů. Jiné zase nenávratně změnila. Důkazem toho je i příběh Igora Volobujeva. Na Ukrajině se narodil, dospělý život však prožil v Rusku a po zahájení invaze se ze země rozhodl nadobro odejít. „Byl to pro mě poslední krok,“ popisuje. Bývalý manažer ruského Gazpromu a současný voják ukrajinské armády mluvil i o válce, Putinovi i slabých evropských sankcích. Rozhovor Kyjev 15:30 16. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Igor Volobujev, bývalý manažer ruského Gazpromu a současný voják Mezinárodní Legie Ukrajinských ozbrojených sil | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

V Česku i na Ukrajině se lidé stále ptají, proč Putin rozpoutal válku proti Ukrajině. Jaký je váš názor?

Měl jsem tu možnost slyšet od lidí, kteří s Putinem pravidelně komunikovali, a to dávno před rokem 2014, že si dal za cíl vrátit Ukrajinu pod ruskou kontrolu. To je jeho životní cíl.

Prakticky se o to snažil od samého začátku svého nástupu k moci. Když jsem pracoval v Gazpromu, zkoušel to přes plyn, ekonomickou silou. Tehdy to nevyšlo, ale dál používal různé metody a nakonec dospěl k závěru, že jedinou možností je zotročit Ukrajinu násilím. Proto máme tuto válku.

Co by se s Putinem stalo, kdyby válku ukončil?

Nemyslím si, že by byl v nějakém nebezpečí. Tento muž má takovou kontrolu nad bezpečnostními složkami a ruskou společností, že i kdyby válku zastavili, najdou si v Kremlu nějaké vysvětlení, že dosáhli všeho, co chtěli. Budou mluvit o vítězstvích v televizi a ruský lid to spolkne.

Igor Volobujev (53) Narodil se na Ukrajině, vystudoval v Rusku. Pracoval jako ředitel tiskového oddělení ruského Gazpromu, byl také viceprezidentem Gasprombanky. Po ruské invazi v únoru 2022 utekl na Ukrajinu. Bojoval v Legii Svoboda Ruska složené z ruských vojáků, po zranění změnil jednotku a v současné době je v hodnosti mladšího seržanta velitelem družstva dronařů 3. batalionu Mezinárodní Legie Ukrajinských ozbrojených sil. V loňském roce získal ukrajinské občanství. V Rusku je stíhaný za velezradu a hrozí mu vysoký trest.

Co znamená vítězství v ruském kontextu?

Všichni si pamatujeme, co se stalo s Krymem. Považovali to za vítězství. Teď je jasné, že Putin chce dobýt celou Ukrajinu. Nemluvíme jen o Doněcké, Luhanské, Chersonské, a Záporožské oblasti a o Krymu.

Upřímně řečeno, nevěřím, že by v blízké budoucnosti nastalo nějaké příměří a válka se zastavila. Putin cítí svoji sílu, absolutně to nepotřebuje, nemá z toho zisk.

Žít podle svědomí

Kolik lidí podle vás reálně podporuje Putina?

Když jsem žil v Rusku, byli v mém okruhu různí lidé. Někteří ho podporovali, někteří ne. Ale většina lidí, kteří ho nepodporovali, to mlčky sledovali z ústraní. Nijak tomu nebránili.

Znám lidi, kteří jsou proti. Ale nedělají nic, aby Putina zastavili. Když vidíte, jak někoho bijí, zabíjejí a stojíte stranou, stáváte se spolupachatelem. Proto ho podporuje většina.

Máte stále nějaké známé v Gazpromu, nebo prostě v Rusku, se kterými jste ve spojení?

Nemůžu říct, že s někým pravidelně komunikuji. Upřímně řečeno, s těmi lidmi nemám o čem mluvit. Mezi námi je zeď. Kontaktoval jsem některé bývalé spolupracovníky v Gazpromu nebo v Gazprombance, ale patří do kategorie, o které jsme teď mluvili.

Odejít z dobře placené práce, změnit život a žít v souladu se svým svědomím, toho nejsou schopni. Mnoho z nich mě později dokonce zablokovalo. Domnívají se, že už jen samotná skutečnost, že se mnou komunikují, je pro ně nebezpečná.

Víte, jaké jsou v současné době podmínky v Gazpromu?

Abych byl upřímný, moc to nesleduji. Vím, že za loňský rok zaznamenal ztráty. Ovšem vím jednu věc, kterou by měli slyšet politici v Česku a v Evropě obecně. Evropa totiž Gazprom neporazila. Pokušení ruských peněz v Evropě je příliš velké.

Dnes se sice ruský plyn prakticky nikam do Evropy nedodává, ale Gazprom není v Evropě pod sankcemi. V případě politické změny v Evropě Gazprom snadno dodávky levného plynu obnoví. A v Evropě je dostatek politických sil, které by i nadále chtěly dostávat levný ruský plyn. Obnovit plynovody Nord Stream není těžké.

Slabé sankce

Rusko pod sankcemi na tom ale není ekonomicky nejlépe.

Pořád slyším, a to i od opozičně naladěných ruských ekonomů: ‚Ekonomická situace v Rusku je špatná, lidi chodí skoro v láptích, Gazprom je na tom zle.‘ Tam to opravdu není tak jednoduché. Za určitých podmínek se to může rychle změnit.

Řekněme, že Amerika zruší nějaké sankce proti Rusku, proč by pak nemohli znovu koupit ruský plyn? Je to tak tenká linie, je to tak živé, pohybuje se to. Dnes je to takhle, zítra může být všechno zase jako předtím. A vy, nemluvím k vám osobně, ale k Evropě, vy jste byli opravdu velmi ekonomicky závislí na ruském plynu. Bylo pro vás těžké se ho vzdát.

Někteří evropští politici se z nějakého důvodu Putina pořád bojí.

Ano. V Evropě je dostatek ekonomických a politických kruhů, které by rády situaci vrátily zpátky a znovu začaly kupovat ruský plyn. To znamená, že Evropa odvedla málo práce. Sankce jsou slabé. Hlavní je, mít vůli, chápete.

Je to jako pokušení ďáblem. Pokud si chcete zachovat své demokratické hodnoty, a všechno ostatní, tak si od Ruska nemůžete kupovat nejen plyn, ale vůbec nic.

Pokud arabské státy budou zvyšovat dál těžbu a cena ropy bude klesat, to se přece musí v Rusku projevit.

Důležitá otázka zní, na jak dlouho. Řekněme zcela hypoteticky, že cena klesne až na deset dolarů za barel. Jenže jak to dlouho vydrží.

Pokud to bude na týden nebo na měsíc, je to velmi krátká doba. Dnes je za padesát, zítra za sedmdesát a pozítří možná za sto padesát. Aby cena ropy Rusko přiškrtila, musela by být hodně nízká minimálně rok.

Boj za Ukrajinu

Pojďme k vašemu životu vojáka. Bojoval jste proti Rusům také v Kurské oblasti?

Ne, jen na území Ukrajiny. Do června 2022 jsem sloužil ve speciálních operacích Legionu Svoboda Ruska. A od roku 2023 sloužím trvale ve 3. batalionu Mezinárodní legie.

S mým původem bylo velmi těžké dostat se do pravidelné ukrajinské armády. Abych byl upřímný, zaklepal jsem na každé dveře, na které jsem mohl. Narodil jsem se na Ukrajině v malém městečku Ochryrka 120 kilometrů od Charkova. Právě přes známé z Ochtyrky jsem kontaktoval velitele Mezinárodní legie a ten mě přijal.

Jaké jsou vaše úkoly v armádě?

Jsem velitel jednotky bezpilotních letounů východně od Charkova. Nepracujeme v první linii, řekněme, že stojíme za pěchotou. Máme pozice, ze kterých létáme. Naším úkolem je najít cíl a zasáhnout ho. Kvůli tomu jsem se vloni vyučil i pilotem FPV.

Teď jsem dokončil kurz ovládání dronu Upír (Vampyr - pozn. red.). Jinak mám na starost také logistiku a fundraising. Sháním dary a peníze pro 3. batalion Mezinárodní legie.

Kolik dronů spotřebujete měsíčně?

To asi nedokážu říct, vím ale, že životnost jednoho Upíra je v průměru čtyřicet bojových letů. Pokud je plně naložený, může letět asi 20 minut.

My i Rusové jsme zhruba na stejné technologické úrovni. V poslední době ale používají hodně FPV dronů s optickými vlákny. Takový dron se někam posadí do terénu a čeká, než přijede cíl. To obyčejný FPV dron neumí.

‚Ničeho nelituji‘

Jedna osobní otázka. Zůstala vaše rodina v Rusku, nebo ne?

Mám pocit, že už nemám tu rodinu, kterou jsem měl. Neudržuji žádné kontakty. Všichni tam zůstali. Odešel jsem sám. Tu volbu jsem učinil vědomě. Chápal jsem, že za to, co jsem udělal, zaplatím. Všechno má svou cenu. Nemohl jsem to udělat jinak. Doufám, že to pochopili, ale naše cesty se rozešly, pravděpodobně navždy.

Do Ruska se pravděpodobně už nikdy nepodíváte.

Vím. Narodil jsem se tady, vrátil jsem se domů. Žil jsem zde prvních osmnáct let svého života. Pro mě je Ukrajina mou vlastí. Jazyk jsem znal velmi dobře. Pro mě je tady všechno domov, ať jsem kdekoli.

V Rusku vám hrozí vězení.

Zatím na mě žádnou žalobu prokurátor nepodal, i když se to občas v médiích uvádí.

Stýská se vám po minulém životě, po moskevském luxusu, pohodlí života na vysoké noze?

Absolutně ne. Ani na to nemyslím, nepamatuji si to. Tohle byla jedna etapa mého života. Byl jsem tím, kým jsem byl. Teď mám jiný život.

Obvykle říkám, že mám dva životy a troje narozeniny, protože jsem byl zraněn a zázrakem jsem přežil. Opravdu ne, vůbec mě starý život netáhne, netrpím žádnou nostalgií. Udělal bych to samé dnes.

Mohl jste ale utéct už v roce 2014, když Rusko napadlo Ukrajinu s pomocí separatistů.

Vím, ale tehdy to byl rodinný kompromis. Nerozhodl jsem se hned, protože události z roku 2014 se v žádném případě nedají srovnávat s válkou v roku 2022. Těch osm let jsem už byl vnitřně připravený, ale invaze byla poslední krok.

Po únoru 2022 už nemohu uzavírat žádné kompromisy s nikým, ani sám se sebou. Takže absolutně ničeho nelituji. Mám jiný život, a žije se mi v něm snadno. Nemám nic ve srovnání s tím, co jsem měl předtím. Ale to není to nejdůležitější v životě.