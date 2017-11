Utekla rodičům a skončila na palubě letadla. Sedmiletá dívka obešla bezpečnostní kontroly letiště v Ženevě

Dívka svým rodičům utekla na ženevském hlavním nádraží a nastoupila na vlak směřující na letiště. Na letišti se jí podařilo projít bezpečnostní kontrolou, jelikož si stoupla blízko dospělých, které zaměstnanci letiště považovali za její rodiče.

Podle serveru Sky News se dívce nepodařilo dostat do prvního letadla společnosti Air France, ale nakonec nastoupila do letadla společnosti easyJet, které mělo namířeno do korsického města Ajaccio.

Podle letiště se dívka dostala přes bezpečnostní kontroly ve 13:47 místního času a ve 14:20 už byla v letadle. Letištní personál ji našel ve 14:50 a následně předal policii, která ji vrátila rodičům.

Mluvčí letiště Bernard Stampfli označil incident za „velmi politováníhodný" a řekl, že budou posílena bezpečnostní opatření, aby se zajistilo, že děti necestují bez dozoru.