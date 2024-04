Útočníci najeli autem do skupiny lidí v Jeruzalémě. Nejméně dva zranění byli převezeni do nemocnice

Tři lidé byli zraněni, když do nich v pondělí ráno v Jeruzalémě úmyslně najel automobil. Útočníci se pak pokusili na lidi střílet, ale neúspěšně, uvedla agentura AP s odkazem na prohlášení policie. Řidič a spolujezdec z místa uprchli. Podle policie byli o něco později dopadeni, když se ukrývali v zavřeném obchodě v blízkosti místa incidentu, informuje server The Times of Israel.

