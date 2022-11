Zaútočil na mešity na Novém Zélandu a zabil 51 lidí. Nyní se muž odvolal proti doživotnímu trestu

Útočník, který v roce 2019 ve dvou mešitách zabil na Novém Zélandu 51 lidí, si podal odvolání. Podle rozsudku má zbytek života strávit ve vězení. Informuje o tom v úterý agentura AFP. Při procesu v roce 2020 se Brenton Tarrant ke svému činu přiznal. Jeho rozhodnutí kritizovala premiérka Jacinda Ardernová i někteří pozůstalí. Wellington 11:03 8. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Australský pravicový extremista Brenton Tarrant loni na jaře při útocích na dvě mešity v Christchurchi zastřelil 51 lidí | Zdroj: Reuters Connect

Tarrant v roce 2019 zaútočil při pátečních modlitbách na dvě mešity ve městě Christchurch. Při útoku zabil 51 lidí islámského vyznání a záběry ze střelby šířil na sociálních sítích.

Soud ho v roce 2020 uznal vinným z 51 vražd a 40 pokusů o vraždu. Za to mu vyměřil doživotní trest bez možnosti předčasného propuštění, což je nejtvrdší sankce, s jakou novozélandské úřady počítají.

„Bylo podáno odvolání proti rozsudku a trestům,“ uvedla mluvčí soudu Liz Kennedyová. Důvody, proč Tarrant podal po dvou letech odvolání, nejsou podle zahraničních agentur zřejmé.

Muž si ale dříve stěžoval na nelidské zacházení, když byl mnoho měsíců ve vězení v izolaci.

Tarrantův advokát Tony Ellis loni uvedl, že jeho klient se domníval, že přiznat vinnu mohlo být nejjednodušším řešením jeho situace. To by mohlo být považováno za vynucené přiznání.

Tarrantovo rozhodnutí kritizovala premiérka Jacinda Ardernová, která se zavázala, že nebude vyslovovat mužovo jméno, aby mu nezvyšovala viditelnost na veřejnosti. Podle ní je odvolání pokusem znovu vyvolat traumatické vzpomínky obětí.

„Chtěl bych mu říct: vyrosť, zmuž se a v klidu zemři ve vězení, protože to je to, co si zasloužíš,“ řekl agentuře AP Temel Atacocugu, který střelbu v roce 2019 přežil.