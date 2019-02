Mladému útočníkovi z mešity uložil kanadský soud doživotní trest. V Québecu zastřelil šest lidí

Kanadský soud v pátek poslal na doživotí do vězení útočníka, který v roce 2017 v islámském kulturním centru v provincii Québec zastřelil šest lidí. Informovala o tom agentura Reuters. Odsouzený 29letý Alexandre Bissonnette si musí odpykat za mřížemi nejméně 35 let, teprve poté může požádat o podmíněné propuštění. Québec 20:21 8. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alexandre Bissonnette, student, který vraždil v québecké mešitě (archivní foto) | Zdroj: Reuters

Soudce Francois Huot uvedl, že doživotní trest s možností podmíněného propuštění za 35 let je spravedlivý. Odmítl výzvy prokuratury, která požadovala přísnější potrestání.

Útok se odehrál v lednu 2017. Mladík vtrhl do mešity během večerních modliteb a začal střílet na přítomné muslimy. Zemřelo šest lidí ve věku 35 až 70 let a ve vážném stavu byli i někteří ze zraněných. V době útoku bylo v mešitě 39 osob.

Teroristický útok byl podle policistů dílem takzvaného osamělého vlka. Policisté nejprve zadrželi dva podezřelé muže. Jeden z nich byl ale později označen jako svědek.

Šikanovaný introvert

Bissonnette byl studentem politologie na Lavalově univerzitě, která stojí nedaleko mešity, kde byl útok spáchán.

Mladík měl čistý trestní rejstřík a bezpečnostní složky ho nijak nemonitorovaly. Okolí ho podle dřívějších informací znalo jako introverta, který podle listu The Globe and Mail na střední škole „nezapadal“ a silnější spolužáci ho často šikanovali a okrádali o peníze.

Někteří pamětníci však soudili, že Alexandre si to příliš nebral.

„Vypadalo to, že to nikdy nebral osobně, spíš skoro vesele,“ vzpomínal Mikael Labrecque Berger. „Někdo mu řekl ‚Jsi hnusnej‘, a on na to: ‚Ty taky.‘“

„Nebyl otevřeně rasistický, ale měl krajně misogynní, islamofobní názory. Nikdy by mě ovšem nenapadlo, že se zachová násilně,“ popsal Bissonnettův někdejší spolužák ze střední školy a univerzity Vincent Boissonneault.

Agentura AFP ho charakterizovala jako nacionalistu a stoupence vůdkyně francouzské ultrapravice Marine Le Penové. Podle záznamů na jeho facebookovém profilu přivítal zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem. A na sociálních sítích i na univerzitní půdě vehementně vystupoval proti imigraci, přijímání uprchlíků a feminismu.

Alexandre Bissonnette při příchodu k soudu (fotografie z roku 2017) | Foto: Mathieu Belanger | Zdroj: Reuters