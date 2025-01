Útočník z New Orleans jednal sám, s výbuchem cybertrucku neměl nic společného, tvrdí FBI

Útočník, který ve středu v New Orleansu najel do davu a zabil podle nové bilance nejméně 14 lidí, jednal sám, uvedl americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI). Dodal, že nevidí žádnou souvislost s výbuchem cybertrucku v Las Vegas, při němž zemřel řidič vozidla, informovala agentura AP. New Orleans/Las Vegas 19:15 2. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle nové bilance po útoku v New Orleans zemřelo nejméně 14 lidí | Foto: Octavio Jones | Zdroj: Reuters

„V tuto chvíli se nedomníváme, že by se na útoku podílel někdo jiný než Shamsud-Din Jabbar, o němž jste již byli informováni,“ řekl podle stanice CNN zástupce ředitele protiteroristického oddělení FBI Christopher Raia. Ten zároveň incident, při kterém Jabbar v pickupu najel ve středu v noci do davu v New Orleansu a zabil nejméně 14 lidí, označil za teroristický čin.

Vyšetřovatelé jej podle CNN původně spojovali s výbuchem vozu Cybertruck americké automobilky Tesla v Las Vegas, při kterém zahynul řidič vozidla. Vůz byl podle AP napěchován výbušninami.

Zahraniční média uvedla, že mrtvým je Matthew Livelsberger, který podle agentury AP sloužil stejně jako Jabbar v armádě a pobýval na stejné základně. Podle nejmenovaného zdroje agentury se ale oba muži nejspíše nemohli potkat. Dalším vodítkem bylo, že si oba pronajali vozidla prostřednictvím platformy Turo.

„Jak víte, v Las Vegas také probíhá vyšetřování FBI. Sledujeme všechny možné stopy a nic nevylučujeme. V tuto chvíli však neexistuje žádná definitivní spojitost mezi útokem zde v New Orleansu a útokem v Las Vegas,“ dodal Raia s tím, že na spojování obou incidentů je ještě příliš brzy.