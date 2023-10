Izraelci jsou při útocích v klidu. Radili nám, kam se schovat, popisuje život v Tel Avivu česká studentka

Raketové útoky ze strany militantní skupiny Hamás zásadně ovlivňují životy Čechů v Izraeli. „Jedna ze studentek omdlela, když se spustily sirény. Někteří vůbec nevěděli, že válka probíhá. Nebylo nám jasné, co máme dělat,“ říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz Alexandra Nosková, studentka Fakulty sociálních studií Univerzity Karlovy, která se nachází v Tel Avivu na studijním pobytu. Čas rozhovoru se posouval kvůli bombardování a poplachům. Tel Aviv 17:33 9. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hasiči u budovy zasažené rakotevým útokem v Tel Avivu | Zdroj: Reuters

Jak vypadá aktuální situace v Tel Avivu?

Momentálně tady je váleční stav, všude je klid, ale situace je intenzivní. Funguje to tu v režimu, že mohou být otevřené potraviny nebo lékárny, které mají bombový kryt. Rozhodně zde nenajdete třeba obchod s oblečením, ty jsou zavřené.

Já jsem severně od Tel Avivu, nesídlím přímo v centru a úplně nevidím do toho, co se děje tam. Zde v ulicích nejezdí tolik aut jako obvykle, je ticho, lidé se snaží nevycházet, ven chodí jenom pro jídlo, se psem nebo v nouzových případech.

Odjezd z Izraele

Otevřené dveře do bytového domu s krytem v Tel Avivu | Foto: Alexandra Nosková | Zdroj: Osobní archiv

Chystáte se odjet ze země? Proč?

Já se domů chystám. Myslím si, že každý cizinec, který má možnost, by měl letět domů. Tato země je ve válečném stavu, nemůžu ani chodit na univerzitu. Chci monitorovat situaci z domova, kde vím, že jsem v bezpečí, a odkud se budu moci rozhodnout, zda se do Izraele vrátím nebo jak budu dál postupovat. V tuto chvíli nevidím důvod tady zůstat.

Všechny nízkonákladové letecké společnosti zrušily své lety, nelétá Lufthansa ani Ryanair. Jediná možnost, jak odletět, je s izraelskou společností El Al, která létá, protože v Izraeli byly velké prázdniny, takže hodně Izraelců odjelo na dovolenou do zahraničí a El Al je vozí zpátky, protože to jsou rezervisti, které Izrael potřebuje. Společnost také odváží ze země turisty.

U El Al je vysoká pravděpodobnost, že se let nezruší. Je ale docela těžké najít letenky a jsou hrozně drahé. Já jsem si letenku koupila, ale mám strach, protože i letiště se může bombardovat. Myslím, že Hamás dal několikrát najevo, že by to mohl být jeden z jejich cílů, ale věřím, že se mi odletět podaří.

Izraelský tisk | Foto: Alexandra Nosková | Zdroj: Osobní archiv

El Al má protibombové radary. Místní mi říkali, že se může stát, že se spustí siréna, bude se bombardovat, lehnete si na zem jako při každém útoku a až poté letadlo odletí a let se nezruší.

Reakce českých úřadů

Jste ve spojení s českým velvyslanectvím? Reagují české úřady podle vás dobře? Máte všechny potřebné informace?

Hned po útoku jsem volala na urgentní linku na ambasádu. Byla jsem dopředu zaregistrovaná v DROZD, takže jsem se jim pouze chtěla připomenout, že jsem tady a jestli by mi v případě nouze dali vědět prostřednictvím DROZD. Potvrdili, že budou dávat vědět v nejbližších dnech, co se děje, ohlásí mi všechny mimořádné situace atd.

Hned mi zvedli telefon, nečekala jsem ani pět minut na odpověď. Posílají e-maily, doporučují, abychom dbali zvýšené opatrnosti a vyhnuli se centrálním a jižním regionům. Já jsem v Tel Avivu, takže v centru směrem na sever. Nacházím se v bezpečnější části oproti silně zasaženému jihu.

V souvislosti s aktuální mimořádnou situací doporučujeme občanům pobývajícím v Izraeli: pic.twitter.com/0layAXxXvl — Czech Embassy Tel Aviv (@CzechEmbassyIL) October 7, 2023

Jak se cítí ohledně situace zahraniční studenti? Co řeší?

Pro nás všechny to byl velký šok, nikdo z Evropy nejsme na tohle zvyklí. Když se v sobotu ráno spustily sirény a začal raketový útok, tak to pro nás byla naprosto mimořádná situace, se kterou jsme nepočítali. Já jsem věděla, že tohle může nastat, ale z komunikace s místními jsem věděla, že to nebývá tak časté, nebo tak často opakované, takže s tím jsem nepočítala.

Na studentech z Itálie a ze Španělska byla vidět panika. Jedna ze studentek omdlela, když se spustily sirény. Někteří vůbec nevěděli, že tu válka probíhá. Nebylo nám zprvu jasné, co máme dělat, ale komunikovali jsme se sousedy, kteří byli nápomocní a řekli nám, že se musíme umístit na schody mimo okna, což je nejbezpečnější místo v domě, pokud v něm není kryt.

Většina studentů už odjela, plánuje odjet, nebo má koupené letenky s tím, že se za pár týdnů vrátí, pokud bude situace klidná.

Jaké máte pocity z Izraelců? Jak prožívají situaci oni?

Myslím si, že záleží na tom, kde kdo žije. Lidé z jihu Izraele se snaží evakuovat a přijít k hlavnímu městu. Ve společnosti je ale cítit velká solidarita, lidé na ulici chodí darovat krev, všude probíhají sbírky oblečení, jídla. Lidé nabízejí své byty pro ty, co přijeli a nemají kde být. Myslím, že se společnost semkla.

Spoje s Izraelem fungují, doporučení necestovat platí jen pro část země. Repatriační let Praha neplánuje Číst článek

Většina Izraelců je v klidu ohledně bombových útoků, protože v Izraeli dobře funguje protivzdušný systém Iron Dome. Když probíhá bombardování, tak slyším u sousedů děti, které samozřejmě pláčou a mají strach. Z toho, co jsem viděla, tak rodiče jsou opravdu v klidu, snaží se prostě vysvětlit situaci. Pokud s nimi mluvíte, tak vám řeknou, že nemají takový strach, protože ví, že systém dobře funguje.

Zároveň si myslím, že se bojí průniku teroristů do země, navíc mají pochybnosti o fungování Mossadu (izraelská rozvědka - pozn. red.). Hodně lidí odchází na základny, rezervisté se musí hlásit. Řekla bych, že tu panují rozporuplné pocity.