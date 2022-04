Izraelské letectvo v reakci na raketový útok z palestinského území zaútočilo v Pásmu Gazy

Izraelské letectvo podniklo nálet na Pásmo Gazy poprvé po mnoha měsíců. Podle palestinských zdrojů byla mezi cíli i výrobna a sklad zbraní radikálního hnutí Hamás, které má Pásmo Gazy pod kontrolou. Hnutí uvedlo, že se pokusilo odrazit útok svou protivzdušnou obranou. Palestinci nehlásí žádné oběti náletu.

K pondělnímu raketovému útoku, který byl první od začátku ledna, se zatím nikdo nepřihlásil. Izraelská armáda uvedla, že raketu vypuštěnou z Pásma Gazy zničil systém obrany Iron Dome.

BREAKING: Israeli warplanes are bombing Gaza, like they do almost every Ramadan. pic.twitter.com/rOg5z3CJ0d