Útok Izraele na Rafáh by způsobil obrovské škody. Velkou vojenskou operaci nelze podpořit, říká Blinken

Izraelský útok na Rafáh na jihu Pásma Gazy by podle šéfa americké diplomacie Antonyho Blinkena způsobil nepřijatelné škody, napsaly agentury. Ve městě se tísní okolo 1,5 milionu lidí přesídlených z jiných části palestinského území a podle Spojených států amerických Izrael nepředložil plán na jejich ochranu při zamýšlené ofenzivě. Podle šéfky Světového potravinového programu Cindy McCainové na severu Pásma Gazy panuje hladomor. Washington 11:13 4. května 2024

„Bez takového plánu nemůžeme podpořit velkou vojenskou operaci proti Rafáhu, protože škody by šly nad rámec toho, co je přijatelné,“ řekl Blinken v pátek pozdě večer při vystoupení v McCainově institutu v Arizoně.

Agentura AP připomíná, že Spojené státy varovaly Izrael, že pokud by zahájil útok na Rafáh bez věrohodného plánu na ochranu civilistů, mohlo by to pro něj mít důsledky.

Izraelští představitelé podle nejmenovaného zdroje AP tento týden informovali Američany o plánu na evakuaci civilistů z Rafáhu, názor Spojených států amerických, že ofenziva bude znamenat riziko pro příliš vysoký počet nevinných palestinských civilistů, se však nezměnil.

Rafáh na hranici s Egyptem je kritickým bodem pro dodávky humanitární pomoci a je v současnosti přeplněný lidmi, z nichž mnoho živoří v stanových táborech.

Izrael vede v Pásmu Gazy proti Hamásu válku v odvetě za útok z loňského 7. října, kdy ozbrojenci této skupiny a jejích spojenců v izraelském pohraničí povraždili na 1200 lidí a dalších 253 unesli na palestinské území.

Izraelská ofenziva si vyžádala podle palestinských úřadů životy přes 34 600 Palestinců a dalších téměř 78 000 utrpělo zranění.

Šéfka Světového potravinového programu OSN Cindy McCainová varuje, že na severu Pásma Gazy, kam Izrael soustředil vojenské operace v první fázi války, je „hladomor se vším všudy“ a že se šíří na jih.

Agentury zveřejnily výňatky z pořadu televize NBC Meet the Press, který se bude vysílat v neděli. Situaci, kdy Izrael výrazně omezil dodávky potravin na palestinské území, v něm McCainová označila za „horor“.

Tato diplomatka je vdovou po republikánském senátorovi a americkém prezidentskému kandidátovi Johnu McCainovi.