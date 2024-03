Útok je pro Putina nepříjemný. Za tvrdý režim slíbil bezpečí, které ale neudržel, říká analytik Dvořák

Ruské úřady zadržely čtyři údajné přímé účastníky pátečního teroristického útoku v Krasnogorsk u Moskvy. Celkem FSB vyšetřuje 11 lidí. Informuje o tom vládní agentura TASS. Mezitím stoupá počet obětí, těch už je 143. K situaci se pro radiožurnál v rozhovoru vyjádřil komentátor a odborník na Rusko Libor Dvořák. Praha/Moskva 12:39 23. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V jaké situaci je prezident Vladimir Putin? Může mít Ukrajina něco společného s útokem v Krasnogorsku? K situaci se pro radiožurnál v rozhovoru vyjádřil komentátor a odborník na Rusko Libor Dvořák | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas

K útoku se přihlásil Islámský stát. Ruská FSB tvrdí, že zadržení měli kontakty s Ukrajinou. Kyjev ale už dřív tu účast na útoku popřel. Dozvíme se vůbec, jak to vlastně bylo?

Já pevně doufám, že ano. Ukrajinská stopa se podle ruského výkladu samozřejmě dala předpokládat, ale já bych naprosto souhlasil s tím, co říkal bezpečnostní analytik pan Foltýn v České televizi, že přece podobný útok by v žádném případě nebyl v ukrajinském zájmu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si audioverzi článku

Pokud by se něco takového totiž potvrdilo, tak by si Ukrajina vysloužila odsudek i na západě. Zkrátka a dobře, pokud speciální ukrajinské služby plánují nějaké útoky na ruském území, pak je to na vojenské, popřípadě průmyslové objekty. V žádném případě to není útok proti civilnímu obyvatelstvu. To je až do raného soudu zjevný nesmysl.

Navíc to podle toho, co už jsme viděli v televizích jak české, tak dalších, ukazuje na to, že pokud to ti chlapi dělali skutečně ve čtyřech lidech, tak to museli být opravdu velmi dobře vycvičení profíci. Ne že by Ukrajina takovéto muže neměla, ale vypadá to jednoznačně na rukopis Islámského státu.

Navíc se v tom bílém Renaultu, v němž byli ti zmínění dopadeni, podařilo najít tádžické pasy. A jak víme, právě hodně příslušníků islámských národů z postsovětského prostoru přímo v řadách Islámského státu bojovalo, takže na tom by nebylo vůbec nic divného a připadá mi to jako nejpravděpodobnější.

Neomluvitelný za každých okolností. Čeští politici odsoudili teroristický útok v Krasnogorsku Číst článek

Co může ten teroristický útok podle tebe znamenat pro šéfa Kremlu Vladimira Putina, který před pár dny obhájil prezidentský post?

Myslím, že to je pro něj opravdu velká nepříjemnost, protože Vladimir Putin v úterý s expresí a vervou prohlásil, že je to nesmysl, že žádný takový útok, o kterém mluví západní rozvědky, se na ruském území nepřipravuje a že to pouze snaha západu destabilizovat situaci v Rusku.

Teprve ve čtvrtek jsme se dověděli oficiální výsledky prezidentských voleb. Z těch jsme zjistili, že Putin dosáhl vůbec nejvyššího výsledku, těch skoro 88 procent a najednou už v pátek, tedy den na to přijde toto.

Pro Putina bude tedy podle mého soudu docela těžké svému národu, se kterým uzavřel takovou tu smlouvu „dobře, tak já vám tady přitvrdím režim, ale zato vám zaručím naprostou bezpečnost“. Bezpečnost nezaručil, a navíc se teď připravuje mobilizace dalších asi 300 tisíc mužů, kteří by měli jít na ukrajinskou frontu.

Počet obětí kvůli útoku u Moskvy stoupl na 143. Bezpečnostní složky zadržely jedenáct lidí Číst článek

No ale v sobotu Putin mluvil o tom útoku telefonicky s autoritářským běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem a ten přislíbil pomoc při boji proti terorismu. Tak co z toho vlastně můžeme vyčíst?

To je samozřejmě na spekulaci. Já když jsem zjistil, že k tomu zadržení těch podezřelých došlo v Brjanské oblasti, tak jsem se pro jistotu ještě podíval na mapu. Ale samozřejmě Brjanská oblast leží při ukrajinské, to je pravda, ale také při běloruské hranici na takzvané Smolenské silnici, kterou táhl do Ruska kdysi Napoleon, poté Hitler a která je nejkratší cestou do Evropy, ale nejdřív právě přesto Bělorusko.

Takže kdo ví, jestli nevznikla u ruské Federální bezpečnostní služby naopak obava, že se ti útočníci snažili ustoupit právě na běloruské území. A ještě bych upozornil na jednu věc: Putin se zatím k národu oficiálně neobrátil s žádným prohlášením, protože určitě si je všech těchto nepříjemných nesrovnalostí vědom.