Mrtví, zranění a asi sedm stovek vyšetřovaných. Američané si připomínají rok od útoku na Kapitol

Spojené státy ve čtvrtek připomínají první výročí útoku na Kapitol. Co se před rokem ve Washingtonu stalo a jak to interpretovat, ani na tom se ale Američané neshodnou. Základní fakta jsou taková, že dav složený z členů extremistických skupin i běžných příznivců tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa násilně vnikl do sídla Kongresu. Tam zrovna zákonodárci úředně schvalovali výsledek prezidentských voleb, které Trump prohrál. Washington 9:57 6. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dav postavil před Kapitolem i dřevěnou šibenici. O kus dál mlátil či sprejoval policisty. Jeden později zemřel, více než 150 jich bylo zraněno | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

„Budeme muset bojovat daleko tvrději. Teď je na Kongresu, aby se postavil tomuto neslýchanému útoku na naší demokracii. A jak tu skončíme, půjdeme ke Kongresu fandit našim statečným senátorům a kongresmanům. Ale některým asi tolik ne. Protože jestli budeme slabí, tak si svoji zemi zpátky nevezmeme. Musíte ukázat sílu, musíte být silní,“ vzkázal před rokem před Bílým domem prezident Donald Trump desetitisícům svých příznivců.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž Jana Kaliby:

O chvíli později se už mohutná řeka Američanů valila směrem ke Kongresu. „Bojujte za svobodu, bojujte za Trumpa – ještě čtyři roky,“ skandoval dav. Jinde se zase ozývaly vzkazy jako: „Zastavte krádež!“

Jeden muž nad sebou nesl ceduli požadující oběšení zrádců. „Kdo na sobě má čepci Trump. Já ti řeknu, jak se to pozná. Je to jednoduché, kdo řekne: ‚Zvolený prezident Biden,‘ tak to je zrádce!“ vysvětlil na dotaz reportéra Českého rozhlasu.

Oběti útoku

Dav skutečně nakonec postavil před Kapitolem dřevěnou šibenici se smyčkou. O kus dál mlátil či sprejoval policisty. Jeden později zemřel, více než 150 jich bylo zraněno – někteří s dlouhodobými následky. Čtyři policisté spáchali sebevraždu.

Biden nařídil přezkoumat hrozby vnitřního terorismu. Motivoval ho k tomu útok na Kapitol Číst článek

Zemřeli i dvě ženy a dva muži, kteří se útoku na Kapitol účastnili. Uvěřili Trumpově lži o tom, že volby vyhrál on, tak jako tomu podle průzkumů i rozhovorů v terénu stále věří desítky milionů Američanů a třetina jich za určitých okolností násilí proti vládě schvaluje. O to se tříští i Bidenův inaugurační slib, že se pokusí Američany sjednocovat.

„Rozhodně Bidena za svého prezidenta nepřijmu. Nikdy! Oni taky nikdy nepřijali Trumpa a Trump vyhrál férově a legálně. Je to směšné. Tohle je podvod. Celý zatracený svět to ví, že Trump drtivě vyhrál. A jestli tohle projde, věř mi, bude tady 75 milionů Američanů, kteří už nevěří ve volební systém,“ říká Trumpův fanoušek Paul.

Stejně jako on ani Trump svou porážku neuznal. A o volebním podvodu bez důkazů mluví dodnes. Přestože je to právě on, kdo čelí vyšetřování kvůli pokusu o nezákonné zasahování do sčítání volebních výsledků ve státu Georgia.

Vyšetřování

Prokuratura během uplynulého roku obvinila více než 700 účastníků přepadení Kapitolu ze 46 různých amerických států. Některé už soud poslal do vězení, jiní se naopak v letošních volbách budou ucházet o veřejné funkce.

Rok od útoku na Kapitol.



Byl dílem světa dezinformačních kampaní. Jejich analytik @davetroy dnes po 11:30 hostem Interview @CRoPlus.



- Proč podle něj kořeny 1/6 sahají až 10 let zpět?

- Co víme o dezinfo pozadí útoku?

- Co hrozí v USA dál?

- Budoucnost Trumpa (nejen) na sítích — Jan Kaliba (@JanKaliba) January 6, 2022

Zvláštní kongresová komise mezitím sbírá a zatím omezeně zveřejňuje důkazy o tom, kdo a jak události 6. ledna pomáhal plánovat. A taky, že Trumpovo okolí – včetně dětí – ho v prvních třech hodinách útoku marně vyzývalo, aby zasáhl a řádění davu svých příznivců se pokusil zastavit.

„Určitě to byl sladěný pokus změnit výsledek voleb. Existuje několik různých teorií, se kterými pracují lidé, co se té události snaží porozumět. A dovedu si představit, že sněmovní komise, která to vyšetřuje, přijde s docela jasným pohledem na to, co bylo cílem. Ale vypadá to, že šlo o pokus buď zajmout, nebo i zabít některé politiky a úplně tím rozvrátit certifikaci volebních výsledků,“ říká americký analytik dezinformačních kampaní a dat na sociálních sítích David Troy s tím, že to vypadá jako naprosto šílený projekt.

Americký rok 2021: Biden prezidentem, útok na Kapitol nebo stahování vojáků z Afghánistánu Číst článek

„Ale na druhou stranu je to docela dobře promyšlené. Měli plán, který měl šanci posunout se do další fáze. Co by se stalo potom, to se můžeme jen domnívat,“ doplňuje Troy.

Donald Trump původně na čtvrteční výročí plánoval tiskovou konferenci, nakonec ji ale zrušil. Kongresoví republikáni před čtvrtečním výročím zpravidla odsoudili loňské násilí, ale o Trumpově roli pomlčeli a většina se jich čtvrtečního oficiálního programu nezúčastní.

Označují ho za politizaci útoku na Kapitol demokraty. Ti z pozice většinové strany připravili v Kongresu celodenní sérii akcí, která začne proslovem viceprezidentky Kamaly Harrisové a prezidenta Joea Bidena, promluví i kongresmani, historici, zazní modlitby a nastane minuta ticha. Na loňský 6. leden vzpomenou Američané na různých místech země.