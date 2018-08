Útok na české vojáky nebude mít zásadní vliv na rozhodování o naší účasti na misích, myslí si Bublan

Při sebevražedném útoku v Afghánistánu zemřeli tři čeští vojáci. Asi osmnáctiletý atentátník zaútočil na pěší patrolu v blízkosti základy Bagrám u Kábulu v neděli ráno. Útok zranil taky další tři členy hlídky, jednoho Američana a dva vojáky afghánské armády. K atentátu se přihlásilo radikální hnutí Taliban. Podle senátora Františka Bublana útok nebude mít zásadní vliv na rozhodování o české účasti v zahraničních misích. Praha 18:59 6. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští vojáci v zahraničí | Foto: Karel Čapek | Zdroj: ČTK

Čeští vojáci pomáhají chránit uskupení sil NATO v Bagrámu a cvičit afghánské vojáky, kteří přebírají odpovědnost za bezpečnost své země.

„V dnešním světě má jakákoli krize nebo nebezpečná situace vliv na Českou republiku. Podívejme, jakou migrační vlnu a politickou nestabilitu vyvolala válka v Sýrii. Z Afghánistánu se šíří terorismus, a to může mít dopad i na nás,“ upozorňuje senátor zvolený za ČSSD.

Zároveň ale varuje před sobeckým pohledem na věc. „Jsme součástí Severoatlantické aliance, a pokud tam NATO působí a snaží se o mír, tak musíme být nápomocní. O tom není žádná velká diskuze,“ dodává předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

Bublan nevylučuje, že nyní již 17 let trvající konflikt bude ještě dlouho pokračovat. „Může to tak vypadat, ale nemůžeme složit ruce v klín a říct, ať se tam navzájem povraždí a bude klid. Klid určitě nebude a bude to mít dosah na okolní země i Evropu,“ zdůrazňuje Bublan.

Druhá Sýrie

Český přístup k zahraničním misím by se rozhodně neměl měnit ani podle poslance Pirátské strany Jana Lipavského. „Tato událost je smutným důkazem, že naši vojáci jsou v Afghánistánu stále potřeba a rekonstrukční týmy na místě mají bohužel spoustu práce,“ uvádí.

„Jediné možné řešení je vytrvat a vojensky přinutit Taliban k mírovým rozhovorům. Příklad Sýrie je naprosto správný, kdybychom nepůsobili v Afghánistánu, tak můžu garantovat, že by ta země byla velkým zdrojem migrace. A to platí i pro další mise,“ přitakává Lipavský.

Připomíná také, že až do roku 2015 šlo v Afghánistánu hlavně o bojové mise, nyní jsou operace zaměřené na budování kapacit národní vlády, aby se země dokázala postavit na vlastní nohy.

„Česká republika má v zahraniční politice své zájmy a mise jsou jedním z prostředků, jak je naplňovat. Například prostřednictvím mise v Mali posiluje svůj vliv v Africe a na řešení migrační krize. Náš příspěvek na misi v Pobaltí zase posiluje Evropskou unii a obranu před případnou hrozbou z Východu,“ uzavírá Lipavský.