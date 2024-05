‚Útok na demokracii a její hodnotu.‘ Evropské špičky odsuzují střelbu na premiéra Fica

„Nic nemůže ospravedlnit násilí a takovéto útoky,“ odsoudil předseda Evropské rady Charles Michel. Šéfka Komise připojila svou reakci ve slovenštině.

Šok sdílí také předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová.

Na sociálních sítích se vyjádřil i maďarský premiér Viktor Orbán: „Hluboce mě šokoval odporný útok na mého přítele, premiéra Roberta Fica. Modlíme se za jeho zdraví a brzké uzdravení! Bůh žehnej jemu i jeho zemi!“

Na slovenského premiéra myslí jeho polský protějšek Donald Tusk nebo předseda vlády Velké Británie Rishi Sunak.

„Násilí nesmí existovat v evropské politice,“ zdůraznil německý kancléř Olaf Scholz.

I am deeply shocked by the news of the cowardly attack on Slovakian Prime Minister Fico. Violence must not be existant in European politics. In these hours, my thoughts are with Robert Fico, his family and the citizens of Slovakia.

Sílu pro rychlé uzdravení na Slovensko posílá též generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg.

„Útok na slovenského premiéra Roberta Fica je otřesný,“ napsal prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj. „Upřímně doufáme, že se Robert Fico brzy uzdraví, a vyjadřujeme solidaritu s obyvateli Slovenska,“ dodal.

The attack on Slovakia’s Prime Minister Robert Fico is appalling.



We strongly condemn this act of violence against our neighboring partner state's head of government. Every effort should be made to ensure that violence does not become the norm in any country, form, or sphere.…