Útok na Húsíjské cíle byl výrazný signál, říká Hladík. Celý jejich arzenál ale přes noc zničit nejde, myslí si

Desítky tisíc lidí v pátek demonstrovali v ulicích jemenských měst na protest proti nočním vzdušným úderům Spojených států a Velké Británie na vojenské cíle húsijských povstalců. Šlo o odvetu za útoky, které Húsiové podnikli na plavidla v Rudém moři. „Myslíme si, že to již není varování, které by Husíové anebo kdokoliv v tom regionu mohl opominout," říká Petr Hladík, ředitel blízkovýchodního odboru ministerstva zahraničí. Rozhovor Praha 21:15 12. ledna 2024

Jak vysoko na škále bojových operací v tomto regionu z pohledu uplynulých let nebo desetiletí je aktuální americko-britský útok? Húsiové uvádějí, že bylo zabito pět jejich bojovníků, podle některých komentářů byly údery zatím poměrně symbolické a měly spíš vyslat varování před případným mohutnějším zásahem proti povstalcům.

Označil bych to za velmi důrazné varování, a to přestože jak americká, tak britská strana přistoupily k takzvanému řízenému úniku informací. To znamená, že cirka tři hodiny před provedením útoku se dostaly informace o tomto zásahu na veřejnost z toho důvodu, aby útočníci snížili počet případných civilních obětí.

Ale vzhledem k tomu, jaké prostředky byly použity, tedy jak rakety, tak letectvo, tak si myslíme, že to již není varování, které by Húsiové anebo kdokoliv v tom regionu mohl opominout.

Samozřejmě, vysvětlení pro ně je naprosto legitimní v případě, že je ohrožena komerční doprava.

Jenom pro představu, Rudým mořem, průlivem Bab al-Mandab, probíhá asi patnáct procent celkového objemu světového obchodu a už jste ve vašem vysílání uváděli, že bylo napadeno asi 25 lodí, ale týkalo se to, řekněme, padesáti států, protože ty lodě plují pod nějakými vlajkami, mají různé vlastníky.

Húsiové někdy i falešně udávali, že útočí jenom na lodě, které mají nějakou spojitost se státem Izrael.

V takovémto případě je opravdu možné a legitimní podle článku, tuším, 51., charty OSN, využít práva na sebeobranu a vyslat signál, že pokračování útoků na lodní dopravu je pro světové společenství nepřijatelné.

Spojitost s Hamásem

Nakolik složité mohly být pro amerického prezidenta nebo britskou vládu úvahy, jestli podniknout tuto operaci?

Vzhledem k tomu, že útoky na lodní dopravu byly zahájeny, jestli se nemýlím, v listopadu loňského roku, tak ty úvahy byly velmi důkladné. Přestože, jak si všichni prohlásili, ten zásah nemá být spojován s probíhajícím konfliktem mezi státem Izrael a teroristickým hnutím Hamás, tak je jasné, že toto spojení je činěno.

Koneckonců, přímo na vlajce strany Ansar Allah, neboli bojovníci Allaha, jak se jmenuje organizace Húsiů, můžeme vidět, že tam je napsáno smrt Americe, smrt Izraeli.

To znamená, že v případě, že proti nim zasáhnete, tak ta spojitost je logická. A protože snahou mezinárodního společenství, a teď mám na mysli, jak těch států, které útok provedly, což jsou Spojené státy a Velká Británie, ale provedly to se součinností Nizozemí, Bahrajnu, a tuším, že Austrálie, je neeskalovat to, co se teďka děje na Blízkém východě. Proto to zvažování trvalo dlouho.

A česká diplomacie, jestli dobře rozumím vašim slovům, je naprosto srozuměna s postupem amerických a britských spojenců? Z pohledu Česka je to v souladu s mezinárodním právem?

Ano. My jsme zaprvé o té operaci byli informováni v předstihu jak našimi britskými, tak americkými spojenci, byli jsme požádáni o to, abychom je podpořili a tak se i stalo.

Já se přiznám, že nejsem nadšen z toho, že diplomacie dneska reaguje především prostřednictvím sociálních sítí, ale to je prostě svět, v kterém žijeme. Takže i naše ministerstvo se již vyjádřilo na síti X, kde podpořilo spojence, podobně se vyjádřil pan prezident Petr Pavel.

Podle mluvčího Bílého domu měly noční útoky omezit schopnost Húsiů skladovat a odpalovat rakety. Je možné odhadovat, jestli zásah bude mít dostatečně odstrašující účinek v tomto směru?

Já se přiznám, že samozřejmě ani my nedisponujeme veškerými zpravodajskými informacemi.

To, co víme z různých zdrojů, ať už otevřených, anebo od spojenců, tak ten arsenál Húsiů je poměrně značný, jsou vybaveni, a to není tajemstvím, především a prostřednictvím svého hlavního sponzora, což je Iránská islámská republika.

Jsou vybaveni jak drony, tak i balistickými raketami. A samozřejmě zasažení šestnácti cílů je, jak jsme již říkali, velmi důrazný signál, ale nemyslím si, že by v průběhu jedné noční operace bylo možno zlikvidovat veškeré prostředky, kterými Húsiové disponují, protože ta podpora Iránu netrvá posledních pár týdnů či měsíců, ale je dlouhodobá.

Odpověď Íránu

Jak vážné je riziko důraznější odpovědi právě iránského vedení, jak jste připomenul, spojence a sponzora húsijských povstalců?

Já si myslím, že bez ohledu na to, k čemu dochází, tak pořád platí, že Irán nemá zájem na nějaké masivní eskalaci. A bude to možná znít trošku cynicky, ale přestože se slovně Irán staví za teroristy z Hamásu, tak pokud jde o nějaké akce, využívá zatím pouze těch prostředníků.

Ačkoliv nezpochybňuji autonomii těchto organizací, ať už to jsou Húsiové v Jemenu anebo další teroristické hnutí Hizballáh v Libanonu, tak zatím ty akce jsou, řekněme, velmi limitované. Pokud nedojde k nějakému dalšímu zásadnímu vývoji, tak si myslím, že překlopení do otevření nějakých dalších front nehrozí.

A myslím si, že na tom Irán nemá zájem už jenom z toho důvodu, že reakce by byla naprosto devastující. Už na začátku konfliktu Spojené státy vyslaly do tohoto prostoru dvě letadlové lodě. A to je signál, který nemůže přehlížet nikdo.