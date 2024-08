Útok na Izrael? Írán a Hizballáh se mohou pokusit o atentát na izraelské politické špičky

Nikdo nečeká, že Ukrajinci vyrazí na Moskvu. Jsou zdrženliví a opatrně optimističtí, míní analytik

„Myslím si, že tohle je skutečně něco, co tlačí na Putinův režim. Dostává ho to do kolen a rozhodně to vytváří vnitropolitický tlak,“ řekl ve vysílání Českého rozhlasu Plus analytik Pavel Havlíček.