Padl zatím nejvyšší trest za útok na Kapitol. Soud poslal Texasana do vězení na sedm let a tři měsíce

Americký soud v pondělí poslal na sedm let a tři měsíce do vězení muže z Texasu, který 6. ledna 2021 vnikl do areálu Kapitolu se zbraní, přilbou a neprůstřelnou vestou. Informuje o tom agentura AP, podle níž je to zatím nejdelší trest odnětí svobody v procesech s výtržníky, kteří loni zaútočili na sídlo Kongresu.

Washington 6:43 2. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít