‚Útok na suverenitu, ale malé škody.‘ Íránská média píšou, co jim nařídí shora, říká Íránka Khademi

Spojené státy v noci na 22. června zaútočily na tři íránské jaderné objekty. Teherán americký útok odsoudil a tvrdí, že útoky neměly tak silný dopad. Podle Pentagonu se přitom podařilo íránský jaderný program zdevastovat. „Hodně médií tvrdí, že USA mluvily o míru a stabilitě, ale od začátku chtěly tento útok učinit,“ říká pro Český rozhlas Plus Íránka Mona Khademi z katedry Blízkého východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Teherán 17:15 23. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Donald Trump se objevil na billboardu v Tel Avivu poté, co Spojené státy podnikly útok na Írán | Foto: Violeta Santos Moura | Zdroj: Reuters

Jakými slovy komentují íránská média nedělní americké údery? Je to válka? Je to napadení? Jsou tu jiná označení, která by naznačila, jaký bude další krok íránského režimu?

Slova jsou hodně ostrá. Média používají slova jako válka anebo agresivní útok. Některá média tvrdí, že to byl útok na suverenitu Íránu a ostře odsuzují agresivní útok Ameriky na mírový jaderný program v Íránu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovory o dopadech amerického útoku na Írán s blízkovýchodním zpravodajem Štěpánem Macháčkem a Íránkou Monou Khademi z katedry Blízkého východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Někteří mluví o tom, že tento krok byl znepokojivým a nepřijatelným trendem, který panuje ve světě – Írán má právo mít svůj jaderný program a Spojené státy tím útokem porušily všechny mezinárodní předpisy a závazky, které ohledně jaderných programů existují.

Také se mluví o tom, že útok na tato zařízení je zakázaný dokonce i během války. Tím pádem se hodně ostře mluví o útoku, který včera (v neděli) ráno proběhl v Íránu.

A vracejí se média například k tomu, že Donald Trump nechal zaútočit americké bombardéry během dvoutýdenní lhůty, kterou Íránu oficiálně dal na návrat k jednacímu stolu?

Ano, hodně médií tvrdí, že Spojené státy od začátku zvažovaly tento čin a měly plán. Mluvily o míru a stabilitě – hlavně Donald Trump celou dobu mluvil o tom, že chtějí jednat. Ale v zákulisí to bylo tak, že od začátku chtěly USA tento krok učinit.

‚Žádné ztráty‘

6:20 Írán je schopný odvety. Jednou z možností je útok na americké základny v regionu, říká Bříza Číst článek

Šéf íránské organizace pro atomovou energii přiznal, že jaderná zařízení ve Fordu, Natanzu a Isfahánu byla poškozena, ale že íránská znalost jaderného programu se nedá zničit. Zaznamenala jste v íránských médiích jiná oficiální vyjádření ohledně stavu jaderných zařízeních, jak je ty útoky poškodily?

Ne. Média v Íránu vždycky mluví v souladu s tím, co přijde ze shora. Média také píšou, že není nic v ohrožení, žádné ztráty nebyly, protože už se předtím všichni evakuovali z oblasti. Píší, že to byly malé škody, a co chtěly (Spojené státy) zničit, je v bezpečí a nedokázaly to zničit.

A že to nedokázaly Spojené státy zničit, znamená, že obohacený uran Íránci stihli přesunout ještě před těmi útoky?

Ano.

Bez spojení

Už po izraelských úderech předminulý pátek jsme ve vysílání Českého rozhlasu Plus mluvili o tom, že internet v Íránu byl omezený a politické vedení doporučilo lidem, aby nediskutovali o těchto událostech online. Jak si mezi sebou teď Íránci předávají informace v době náletu? Jaké máte zprávy od svých známých a příbuzných?

Těžko. Od začátku izraelského útoku na Írán před deseti dny internet buď nefunguje, anebo je hodně slabý. Lidé se moc nemůžou spojit na síti. Hlavně pro nás, kteří jsme mimo, je hodně těžké spojit se dovnitř.

Cena ropy se po útoku USA na Írán výrazně zvýšila. Investoři se obávají uzavření Hormuzského průlivu Číst článek

Čtyři dny, to znamená od pondělí až do čtvrtka, internet nefungoval úplně. Byli jsme v informačním vakuu, kdy jsme nevěděli, co se děje uvnitř, kde útočili, jaké škody byly. Ani jsme neměli zprávu od našich blízkých a rodin.

Teď zase internet funguje, ale není úplně ideální, takže vždycky musíme hodně zkoušet – a i Íránci vevnitř musí hodně zkoušet. Jednou může fungovat a jednou ne. Ale to neznamená, že mezi sebou nediskutují. Íránci používají jakékoliv zařízení, aby mohli obejít blokace a nějakým způsobem se domluvit.

Jak vaši známí nebo příbuzní vnímají tu situaci? Co by podle nich měl teď Írán dělat?

Podívejte, je hodně těžké na to odpovídat. My jsme 80milionová země, kde můžou být různé názory. Někteří lidé si myslí, že si musejí sednout a jednat. Někteří si myslí, že takové škody jsou málo a musí to pokračovat – tedy že Spojené státy musí pokračovat, dokud neskončí s tímto režimem. Jednotný názor na to není.