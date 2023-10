S útokem nikdo nepočítal. Premiér Netanjahu kvůli tomu odkládá cestu do Prahy, říká expert na Izrael

U izraelského města Sderot se střetlo palestinské radikální hnutí Hamás s izraelskou armádou. Ta jako odvetu vyslala rakety na pásmo Gazy, vyhlásila válečný stav a povolala vojáky v záloze. „V Izraeli se bude hodně řešit jak to, že toto nikdo nepředpokládal. Infiltrace pozemních komand Hamásu je zajímavou novinkou,“ říká vedoucí Centra pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě v Praze Břetislav Tureček v rozhovoru pro Radiožurnál. Tel Aviv 9:56 7. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Břetislav Tureček | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

Útoky palestinských radikálů na Izrael nejsou něco až tak výjimečného. Je ale ten sobotní brzce ranní útok z pásma Gazy přeci něčím odlišný?

Rozhodně. Obvyklé jsou raketové nebo minometné útoky, které často jsou nějak spojeny třeba s operacemi izraelské armády proti Palestincům. Tentokrát ale k raketovým útokům vůdce Hamásu řekl, že bylo odpáleno přes pět tisíc střel. Takže tentokrát je zajímavou novinkou ta infiltrace pozemních komand Hamásu.

Byly videozáběry, jak jezdí na terénních automobilech ve městě Sderot. Byly i ve vesnici Be'eri i na izraelském území, kde si místní lidé stěžovali, že vlastně byla naprosto nepřipravená obrana, že tam nikde v první fázi nebyli vojáci, kteří by civilisty chránili.

Znamená to, že je situace vážná? Je důkazem té vážnosti situace třeba i fakt, že Izrael povolal do zbraně rezervisty?

To není úplně neobvyklé. Izrael v podobných situacích povolává rezervisty, ale teď je to samozřejmě velmi narychlo a zcela nečekaně.

Myslím si, že v Izraeli se bude hodně řešit jak to, že toto vůbec nikdo nepředpokládal. Mimochodem, premiér Netanjahu (Benjamin Netanjahu, pozn. red.) svolal bezpečnostní štáb, nejvyšší bezpečnostní vedení země. Zítra měl přiletět do Prahy. Podle mých informací se tato cesta premiéra Netanjahua a několika jeho ministrů do Prahy bude odkládat právě kvůli této situaci. (Odložení potvrdil i mluvčí české vlády Václav Smolka pozn. red.) Takže to ukazuje, že s tím opravdu vůbec nikdo nepočítal.

Aktivity izraelských radikálů

Možná bychom mohli připomenout, že útok přišel den poté, co si Izrael připomněl 50. výročí překvapivého útoku Egypta a Sýrie, kterým byla zahájena jomkipurská válka. Může i toto mít souvislost?

Nemyslím si. Muhammad Díf, tedy vojenský velitel Hamásu, měl před asi půl hodinou (cca v 8 hodin SEČ, pozn. red.) jakýsi projev a řekl, že to souvisí se znesvěcováním posvátných míst al-Aksá v Jeruzalémě. A je pravda, že západní média tomu tolik nevěnovala pozornost.

Docházelo tam k různým provokacím ze strany Židů. A dokonce i Jordánsko, které je jinak pevně na straně Izraele a západu, odsoudilo jakési aktivity izraelských židovských radikálů na Chrámové hoře v Jeruzalémě. Také docházelo k různým raziím na západním břehu Jordánu právě proti aktivistům Hamásu. Takže spíš to souvisí s tím než s výročím jomkipurské války.

Jaký je váš odhad, jak dlouho by tyto násilnosti mohly pokračovat?

Opravdu těžko říci. Já si myslím, že Palestinci se na toto velmi dobře připravili a otázkou je podle mého názoru, kdy se Izrael rozhodne ty své odvetné akce ukončit. Co bude cílem té operace. To je vždy velmi důležité, že Izrael málokdy stanoví, kdy skončí, co bude řekněme možné označit za úspěch. A to jsou věci, o kterých teď bezpochyby izraelské vedení právě jedná.