Útočník v synagoze v Jeruzalémě zavraždil sedm lidí, policie ho zastřelila

Při pátečním teroristickém útoku v synagoze ve východním Jeruzalémě zastřelil ozbrojenec sedm lidí. Informoval o tom zpravodajský server The Times of Israel s odkazem na zdravotníky a policii. Podle ní byl střelec zabit. Jeruzalém 21:38 27. ledna 2023

Útočník podle servere The Times of Israel přijel autem k budově, která se využívá jako synagoga, a zahájil palbu. List The Jerusalem Post uvedl, že střelba začala v době, kdy lidé vycházeli ze synagogy po večerních modlitbách.

Premiér Benjamin Netanjahu podle listu dostává informace o vývoji situace a bude vyhodnocovat další postup.

The Jerusalem Post píše, že terorista byl údajně člen Hamásu, což je islamistické hnutí, které vládne v Pásmu Gazy. Jeden ze svědků uvedl, že policie na místo přijela až po 20 minutách.

Pachatel z místa činu uprchl směrem k palestinské čtvrti, kde se střetl s přivolanými policisty. Policie uvedla, že útočníka, který byl obyvatelem východního Jeruzalémě, zastřelila, když začal na strážníky střílet a utíkat jim.

Na místě zemřelo pět lidí. Další tři lidé - 70letá žena, 20letý muž a 14letý chlapec - byli převezeni do nemocnice ve vážném stavu. Šéf jeruzalémské policie později uvedl, že dva lidé svým zraněním podlehli. Bilance mrtvých tak vzrostla na sedm. Do nemocnice byli převezeni také další dva lidé.

Spojené státy „patrný teroristický útok“ na jeruzalémskou synagogu odsoudily. „Je to naprosto strašné. Naše myšlenky, modlitby a soustrast patří těm, kteří byli při tomto ohavném násilném činu zabiti,“ uvedl mluvčí americké diplomacie a dodal, že neočekává změny v plánované cestě amerického ministra zahraničí Antonyho Blinkena do Izraele. Ten má zemi navštívit příští týden.

Český prezident Miloš Zeman zaslal do Izraele kondolenci. „Jsem otřesen takovou krutostí, a to obzvláště v den, kdy si celý svět připomíná Mezinárodní den památky obětí holokaustu,“ uvedl Zeman.

Páteční útok se odehrál den poté, co izraelští vojáci při razii na Západním břehu Jordánu zabili devět Palestinců, což zvýšilo pravděpodobnost dalšího krveprolití, píše agentura AP.

Otázka Jeruzaléma je v mnoha směrech jádrem palestinsko-izraelského konfliktu. Zatímco Izrael považuje Jeruzalém za své nedělitelné hlavní město, Palestinci chtějí, aby se jeho východní část stala hlavním městem budoucího palestinského státu.