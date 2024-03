Útok v Krasnogorsku bych spíš vztáhl na nevraživost Islámského státu vůči Rusku, říká analytik

K odpovědnosti za útok se přihlásila teroristická organizace Islámský stát. Celkem bylo zadrženo 11 lidí. Údajně u nich byly nalezeny tádžické pasy. „Byť má Islámský stát základnu v Afghánistánu, snaží se o vytvoření chálífátu v té oblasti,“ říká pro Český rozhlas Oldřich Bureš, vedoucí Centra bezpečnostních studií na Metropolitní univerzitě v Praze. Praha 14:19 23. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kouř z požáru stoupá nad hořící koncertní halu Crocus City Hall po střelbě u Moskvy, Rusko, 22. března 2024 | Foto: Maxim Shemetov | Zdroj: Reuters

Co nasvědčuje tomu, že za krveprolitím v Krasnojarsku jsou skutečně islamisté z Islámského státu?

To hlavní je, že se k tomu Islámský stát sám přihlásil. Plus i způsob provedení, a to znamená maximalizace civilních obětí na koncertě, odpovídá stylu útoku, který Islámský stát, respektive jiné džihádistické skupiny v minulosti páchal.

Veteráni zásahové protiteroristické jednotky alfa přirovnávají útok v Krasnojarsku k přepadení moskevského divadla, které si v roce 2002 vyžádalo životy 130 rukojmích. A také přepadení školy v Oseckém městečku Beslan. Tehdy v roce 2004 při teroristickém útoku zahynulo přes 330 lidí. Vidíte tady i vy společné znaky?

Společné znaky jsou z toho, že skutečně teroristé, kteří chtějí maximalizovat počet civilních obětí, útočí na veřejná prostranství, ať už jsou to stadiony, o koncertní sály. Není to jenom případ Ruska. Můžeme vzpomenout na jeden z nejkrvavějších útoků v Paříži v roce 2015. Takže je to prostě něco na co se teroristé zaměřují.

Rozdíl je v tom, že starší útoky v Rusku byly páchány čečenskými, původně alespoň spíše separatistickými skupinami, kterým šlo o nezávislost Čečenska. Kdežto toto jsou skutečně islamisticky orientované skupiny.

Naznačují něco nalezené pasy občanů Tádžikistánu?

To je jedno z dalších možných potvrzení toho, že za tím skutečně stojí Islámský stát, protože byť má základnu v Afghánistánu, tak se snaží o vytvoření chalífátu v té oblasti regionu. A to znamená, že v jeho řadách je mnoho Tádžiků a Uzbeků a případně páchá teroristické útoky. Nedávno i v Íránu, kde zabili více než 100 lidí. Takže mají regionální ambice a rekrutují v tomto regionu.

Mohlo jít o odvetu za nedávný policejní zátah proti údajným radikálům v Ingušsku?

To si nedovolím spekulovat. Podobně se diskutuje o tom, že po amerických a nejen amerických varování z osmého března v Rusku zatkli některé teroristické příslušníky Islámského státu, kteří plánovali útok na synagogu.

Spíš bych to vztahoval k dlouhodobější historii útoků Islámského státu a nevraživosti vůči Rusku poté, co jednoznačně podpořilo režim Bašára Asada v občanské válce v Sýrii. Ruské jednotky, ať už regulérní nebo žoldnéřské pak otevřeně útočily na Islámský stát.

Čtyři podezřelí z pátečního útoku byli zadrženi v Brjanské oblasti na západě Ruska, tedy v blízkosti hranic s Ukrajinou a Běloruskem. Může to naznačovat opravdu jich napojení na Ukrajinu, jak si to interpretuje FSB?

Je příliš brzo zatím spekulovat, kdo za tím všechno mohl stát. Ale z mého pohledu, aspoň, pokud se skutečně prokáže, že to je primárně akce a Islámského státu, tak si dovolím tvrdit, že pravděpodobnost napojeni na Ukrajinu je nulová. Vzhledem k tomu, že na sebe nemají žádné vazby, ať ideologické nebo politické. Z mého pohledu to pravděpodobné není. Ale jako u všech teroristických útoků, je potřeba počkat na další vyšetřování.