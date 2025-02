Útok v Mnichově obnovil debatu o deportacích migrantů. Odpůrci nechtějí vyjednávat s Talibánem

Útok v Mnichově se dvěma mrtvými oživil v Německu debatu o deportacích do Afghánistánu. Kandidát na kancléře za opoziční CDU/CSU Friedrich Merz vyzval vládu, aby zahájila jednání s islamistickým hnutím Tálibán, které od roku 2021 Afghánistán opět ovládá. Podle strany Zelených je ale Tálibán teroristická organizace, se kterou se nevyjednává. Německo svůj první a zatím poslední deportační let do Afghánistánu vypravilo loni v srpnu.

Berlín 10:36 17. února 2025